Осліпла країна

При цьому до прокуратури мішками приходять анонімки. Якщо їх на когось пишуть, значить, противників багато.

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Спецпропаганда пробиває цивілізаційний бар'єр за допомогою емоцій. З жертвою можна спокійно говорити на абстрактні теми, поки не торкнешся маркера війни. Якщо ти проти маркера, отримаєш образи, бійку та анонімку до прокуратури.

Кривава "романтика" окупантів

Пояснення не має конфліктувати з маркерами війни. Наприклад, можна лобіювати створення в місті безбар'єрного середовища для візочочників, які повернулися з війни. Психологічну допомогу для тих, хто повернувся з понівеченою психікою тощо.

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Подібна пропозиція не суперечить "героїці" "спеціальної військової операції". Вона не містить маркера для бійки та анонімки. Але вона підштовхує прихильників "спеціальної військової операції" зробити для себе відкриття – війна це не лише бравурні перемоги, а й чиїсь понівечені долі.

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