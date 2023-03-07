Россияне от этого получают удовольствие, – Свитан о расстреле украинского военнопленного

Российские военные расстреляли украинского военнопленного и распространили видео жестокой расправы в сети. Но такое распространение видео может стать операцией спецслужб России.

Так в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Он предполагает, что россияне так пытаются повлиять на своих мобилизованных, чтобы те не сдавались в плен.

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"Сдается очень много. Возможно, эту тему еще раз всколыхнуть. И на её базе создать какую-то информационно-психологическую операцию в ближайшее время", – рассказал он.

Удовольствие от издевательства

Свитан рассказал, что, когда он был в российском плену, то оккупанты делали имитации расстрела.

Они от этого получают удовольствие. Это проблема с генетикой у россиян. Скорее всего, издалека – со времен Чингисхана это все,

– сказал военный эксперт.

Полковник ВСУ в запасе рассказал, что россияне получают определенное количество эндорфинов в организме, когда издеваются. Особенно над безоружными людьми, в частности, пленными.

"Меня расстреливали 4 человека. Пытались, по крайней мере. Я их слышал, не видел, глаза были завязаны", – рассказал он.

Военный эксперт рассказал, что россияне получают удовольствие от издевательства: смотрите видео

Летчик-инструктор отметил, что такими видео россияне потом хвастаются.

"Отправляют своим девчонкам. Это их культура внутренняя ордынская", – заявил он.

"Видео для своих"

Роман Свитан убежден, что оккупанты распространяли это видео на свою аудиторию. Мол, они не просчитывали реакцию украинцев, это не было среди их планов.

Военный эксперт уверен, что для российской аудитории такие "вбросы" оккупанты делают постоянно. Особенно тогда, когда имеют определенные критические моменты, что связаны с неудачами на фронте.

"Они до сих пор не оправились от тех ударов по Угледару. Там собираются целыми ротами расходиться по домам", – заметил Свитан.

Летчик-инструктор считает, что россиянам нужно остановить эту волну, и вот они пытаются это сделать даже такими методами, просчитывая определенные психологические ходы и связи при решении задач.

Нам понятно – это действительно Герой. А у россиян – это стандартный набор, это у них постоянное действие,

– отметил Роман Свитан.

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