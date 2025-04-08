В Nemesis рассказали, где россияне сосредоточили основные усилия и почему снизили использование техники

Вместо техники для штурмов россияне все чаще отправляют пехоту. Они сосредоточили свои усилия на нескольких стратегических направлениях.

Офицер 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis Сергей "Скалун" в эфире 24 Канала отметил, что общая тактика врага относительно задействованных сил и средств является типичной для всей линии боевого соприкосновения. В частности, противник уменьшил уровень механизации штурмов и заменил технику пехотой.

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"Есть две основные причины этого. Во-первых – скорость, с которой мы уничтожаем их технику. Она значительно превышает темпы ее восстановления и возвращения на фронт. А во-вторых, вероятно, враг накапливает силы и средства перед возобновлением активных наступательных действий. В первую очередь – на том же же Покровском направлении" – сказал "Скалун".

Где враг активизировал силы

Покровск остается приоритетным направлением для российских войск – там противник поддерживает высокую интенсивность наступательных действий. Впрочем, несмотря на это, Силы обороны Украины демонстрируют успехи.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Также Сергей "Скалун" добавил, что россияне сосредоточили основные усилия на Курском направлении. Это подтверждается значительным количеством боевых столкновений и активностью штурмов. Там фиксируется высокий темп продвижения врага и наибольшая интенсивность авиационной поддержки.

Противник также проявляет активность на Лиманском направлении и в последнее время несколько оптимизировал свои действия на Ореховском направлении.