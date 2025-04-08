Офіцер 412-го окремого полку безпілотних систем Nemesis Сергій "Скалун" в ефірі 24 Каналу зазначив, що загальна тактика ворога щодо задіяних сил і засобів є типовою для всієї лінії бойового зіткнення. Зокрема, противник зменшив рівень механізації штурмів і замінив техніку піхотою.

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"Є дві основні причини цього. По-перше – швидкість, з якою ми знищуємо їхню техніку. Вона значно перевищує темпи її відновлення та повернення на фронт. А по-друге, ймовірно, ворог накопичує сили й засоби перед поновленням активніших наступальних дій. У першу чергу – на тому ж Покровському напрямку" – сказав "Скалун".

Де ворог активізував сили

Покровськ залишається пріоритетним напрямком для російських військ – там противник підтримує високу інтенсивність наступальних дій. Втім, попри це, Сили оборони України демонструють успіхи.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Також Сергій "Скалун" додав, що росіяни зосередили основні зусилля на Курському напрямку. Це підтверджується значною кількістю бойових зіткнень та активністю штурмів. Там фіксується найвищий темп просування ворога та найбільша інтенсивність авіаційної підтримки.

Противник також проявляє активність на Лиманському напрямку й останнім часом дещо оптимізував свої дії на Оріхівському напрямку.