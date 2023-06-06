Что происходит на фронте и не только

Это попытка блокирования следующего этапа помощи (на осень), а также срыва процесса утверждения помощи на 2024 год, прежде всего – в США, и недопущение включения Украины в долгосрочное оборонное планирование.

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Эта дискуссия будет, у нас в ней сильные союзники. Следовательно, появление новой реплики на эту тему – не катастрофа. Чем дальше, тем больше будут видны не только усилия России через своих агентов влияния, но и предвыборная повестка дня.

Одновременно в российских медиа начались вброс информации, что мы где-то якобы наступаем: что-то якобы временно освобождаем, потом якобы несем космические потери и якобы отступаем. Цель очевидна – взорвать веру в успех, создать нервозность.

Что на самом деле? На фронте от Бреста до Дуная самой проблемной точкой для Кремля становится Бахмут. Город они разрушили и начинает проясняться какой ценой. Главное – непонятно что теперь с этим делать. Любые неудачи в районе Бахмута будут информационно очень травматичны. Идет опрокидывание вины, в чем сейчас процветает Евгений Пригожин.

Заметьте: на днях всем показали пленного подполковника росармии, якобы из чувства личной враждебности пытавшегося стрелять в вагнеровцев и миновать им отходные пути. Чуть раньше вброса видео вагнеровцы опубликовали документ, датированный 17 мая. То есть инцидент произошел две недели назад, а крутить его начали сейчас. Когда новость выдерживают 2 недели – это кому-то нужно.

Имитация "отражения контрнаступления" нужна еще и для восхищения темы Бахмута.

До официальных сообщений нашего Генштаба не стоит разгонять информацию о том, что наши что-то освободили. Даже если это признал враг на своих ресурсах. Все очень просто.

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Русское командование выше среднего звена очень неохотно докладывает высшему начальству о неудачах. Поэтому задержка сообщений о потере того или иного рубежа населенного пункта может составлять несколько дней. Сейчас это командование пытается решить проблему ограниченными ресурсами.

Если начинается волна эйфории, то это может привлечь ненужное внимание и привлечь дополнительные силы противника. После освобождения какого-нибудь населенного пункта в нем нужно закрепиться. Это драгоценное время наши воины могут выиграть при условии тишины.

Российские командиры среднего и низшего звена уже научились использовать тех же военкоров, чтобы путем публичности преодолевать фильтр непосредственного начальства и получать дополнительные ресурсы.

Активно радуясь, вы не помогаете украинской армии, но можете помочь русской. Подождите немного. Кто-то из наших официальных спикеров подтвердит – тогда и радуйтесь.