Почему самолет "Судного дня" так и не полетел над Москвой: назвали 3 основных версии
Нынешний кремлевский парад до 9 мая существенно отличался от предыдущих. Россияне отменили полет авиации.
Об этом сообщили 10 мая в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Отметили, что в последнее время оккупантам не везет с летчиками.
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"То в Украине их приземляют. То путинский любимый "Судный день" не летит над парадной Москвой. По официальной версии, пролет авиации отменили из-за "плохих погодных условий"", – сказали в Центре.
Обычно тучи разгоняли
Однако во все годы погода не мешала участию авиации в параде. Если небо было в облаках, их разгоняли самолетами. В частности, в 2021 году это обошлось Кремлю в 417 миллионов рублей, а в 2020 году российские убийцы потратили 540 миллионов.
Какими могут быть настоящие причины
Поэтому Центр стратегических коммуникаций считает, что дело не в погоде и облаках. Они приводят 3 основные причины отсутствия авиации:
- "Судный день" мог быть неисправен и это повлекло за собой сбой всей летной программы;
- россияне испугались украинских средств противовоздушной обороны;
- бояться может и лично Владимир Путин – вдруг какой-нибудь "гастелло" вздумает направить самолет на его трибуну.
Россия продолжает тонуть в своих страхах, комплексах и крови. И это – наименьшее из последствий, которые россиянам разгребать придется еще долго,
– добавили в Центре.
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9 мая в Москве: коротко
- Российский президент произнес на параде речь и ни разу не упомянул об Украине.
- Путин заявил, что "спецоперация защищающей себя России" является успешной. Однако журналистам Al Jazeera удалось зафиксировать эксклюзивные кадры с трупами российских солдат. Российское министерство обороны отрицает большие потери.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Путин выразил отчаяние в этой речи. Кроме того, российский президент не прекращает обвинять НАТО. Уоллес этого не понимает, поскольку НАТО не было в Украине.