Про це розповіли 10 травня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зазначили, що останнім часом окупантам не щастить з льотчиками.

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"То в Україні їх приземляють. То путінський улюблений "Судний день" не летить над парадною Москвою. За офіційною версією, проліт авіації скасували через "погані погодні умови", – сказали у Центрі.

Зазвичай хмари розганяли

Проте у всі роки погода не ставала на заваді участі авіації в параді. Якщо небо було у хмарах, то їх розганяли літаками. Зокрема, у 2021 році це обійшлося Кремлю у 417 мільйонів рублів, а 2020-го року російські вбивці витратили 540 мільйонів.

Якими можуть бути справжні причини

Через це Центр стратегічних комунікацій вважає, що річ не у погоді й хмарах. Вони наводять 3 основні причини відсутності авіації:

"Судний день" міг бути несправним й це потягнуло за собою збій усієї льотної програми;

росіяни злякались українських засобів протиповітряної оборони;

боятись може й особисто Володимир Путін – раптом якийсь "гастелло" надумає скерувати літак на його трибуну.

Росія продовжує тонути у власних страхах, комплексах та крові. І це – найменші з наслідків, які росіянам розгрібати доведеться ще довго,

– додали у Центрі.

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9 травня у Москві: коротко