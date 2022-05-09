Сотні трупів путінських солдатів гниють у вагоні під Києвом: дивіться відео

Росіяни залишили на полі бою тисячі поранених солдатів

Ще під час відходу з деокупованих територій, "друга армія світу" залишила тисячі росіян помирати на території України.

Під час підготовки до відступу, дивізії вантажили у КамАЗи, БТРи, "Тигри" та танки вкрадені речі. При цьому місця для транспортування поранених ніхто не залишав – їх просто покинули в Україні. При цьому, повідомляється, що командири тікали першими, ще до оголошення відступу.

Росія відмовилася співпрацювати щодо питання ексгумації тіл російських солдатів

Згідно із міжнародними нормами та правилами ведення війни, Україна самостійно розпочала процес вивезення мертвих окупантів зі своєї території. При цьому сторона Росії повністю ігнорує це питання. Сотні трупів залишилися нікому не потрібними. Використавши людей, як гарматне м'ясо, Кремль почав шукати нових жертв, а старих наказав ховати на місці у братських могилах.

Промова Путіна, як чергова пропаганда

Під час своєї промови Путін вкотре приховав момент втрат, проте цинічно заявив, що російські війська і добровольці з Донбасу "воюють за країну, щоб ніхто не забив уроки Другої світової війни".

Він додав, що смерть кожного солдата – це горе та пообіцяв надати підтримку їм сім'ям. Водночас раніше Кремль оцінив життя військових у 11 000 рублів. На цьому допомога від держави-агресорки закінчилася.

До теми: про що говорив Путін 9 травня – дивіться відео