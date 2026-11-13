Ультиматумы Кремля и новый шантаж: эксперт объяснил, чего на самом деле требует Путин

Требования Москвы к будущей архитектуре безопасности выходят далеко за рамки реальных компромиссов. На международной арене обсуждаются максималистские притязания России, которые угрожают как суверенитету Украины, так и единству западных союзников.

Масштабные притязания Кремля в эфире 24 Канала проанализировал представитель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Эксперт объяснил, почему мирные планы Москвы абсолютно нереалистичны. По его словам, Россия не отказывается от своих максималистских претензий, выдвигая ультиматумы как Украине, так и странам Североатлантического альянса.

Какие требования Кремль предъявляет к Украине?

Путин пытается заставить Украину согласиться на капитуляцию и юридически зафиксировать утрату суверенных территорий. В частности, Москва требует признать временно оккупированные регионы субъектами федерации и исключить упоминания о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях из Конституции. Пока в международных кулуарах анализируют, кто определяет курс Вашингтона по завершению войны, Россия продолжает выдвигать нереалистичные условия.

Россия не снимает своих максималистских требований к Украине. Они по-прежнему на столе переговоров: мы не вступаем в НАТО, мы безъядерные, внеблоковые, нейтральные. Мы должны сократить свои войска, восстановить русский язык, печатать русские книги, восстановить в статусе Русскую православную церковь. Затем Россия выдвинет нам еще где-то 20–30 требований,

– отметил Романюк.

В то же время украинское руководство и общество никогда не согласятся на такие прихоти врага. Если война и остановится, то исключительно по линии разграничения, а курс на вступление в НАТО остается неизменным и закрепленным в Основном законе.

Как Кремль пытается расколоть НАТО?

Параллельно Кремль пытается разрушить консолидацию внутри Североатлантического альянса и навязать странам Запада выгодную для себя архитектуру безопасности. Российская сторона продвигает идею заключения двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с отдельными государствами НАТО, что прямо противоречит статье 5 Вашингтонского договора. В СМИ распространяются опасения, что американцы сливают НАТО в процессе торга с Кремлем, однако реальных предпосылок для такого сценария нет.

"Это раскол НАТО, полное противоречие 5-й статье Вашингтонского договора. Если Альянс нельзя вернуть к границам 1997 года и нельзя развалить, то в Кремле придумали схему: давайте заключим двусторонние соглашения с отдельными странами. Но на эти гибридные спецоперации никто не купится, никто не будет исключать 16 стран из НАТО", – уверен политический эксперт.

По мнению Романюка, европейские лидеры откажутся обсуждать право вето Москвы на расширение альянса или вывод вооружений. К тому же новый американский Конгресс вряд ли позволит пойти на уступки агрессору.

Что происходит на фоне переговоров с Россией?

После девятимесячной паузы Украина, США и Россия возобновили трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Стороны обсуждали механизмы контроля за прекращением огня, гарантии безопасности для Украины и России, территориальные вопросы и будущую архитектуру европейской безопасности.

По итогам переговоров 12 ноября удалось добиться прогресса по нескольким вопросам. Путин согласился продолжить трехсторонний переговорный процесс, в котором примут участие Украина и США, а американская сторона подтвердила подготовку следующей встречи.

Зеленский заявил, что Европа будет полноценно представлена на следующем раунде переговоров и будет иметь право голоса. Также стороны согласовали подготовку крупнейшего за время полномасштабной войны обмена военнопленными. В то же время прорыва по территориальным вопросам и прекращения боевых действий нет, а Москва продолжает выдвигать ультимативные требования.

Весомым аргументом Украины остаются системные удары по НПЗ, которые существенно ограничивают топливные и финансовые ресурсы оккупантов для ведения длительной войны.