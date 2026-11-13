Ультиматуми Кремля та новий шантаж: експерт пояснив, чого насправді вимагає Путін

Масштабні зазіхання Кремля в ефірі 24 Каналу проаналізував представник ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Експерт пояснив, чому мирні плани Москви є абсолютно нереалістичними. За його словами, Росія не відмовляється від власних максималістських претензій, висуваючи ультиматуми як Україні, так і країнам Північноатлантичного альянсу.

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Які вимоги Кремль висуває до України?

Путін намагається змусити Україну погодитися на капітуляцію та юридично зафіксувати втрату суверенних територій. Зокрема, Москва вимагає визнати тимчасово окуповані регіони суб'єктами федерації та викреслити згадки про Крим, Донеччину, Луганщину, Запоріжжя і Херсонщину з Конституції. Поки в міжнародних кулуарах аналізують, хто формує курс Вашингтона щодо завершення війни, Росія продовжує нагромаджувати нереалістичні умови.

Росія свої максималістські вимоги до України не знімає. Вони далі на столі переговорів: ми не вступаємо в НАТО, ми без'ядерні, позаблокові, нейтральні. Ми маємо скоротити свої війська, поновити російську мову, друкувати російські книжки, відновити в статусі російську православну церкву. Потім Росія нам понакидає ще десь 20 – 30 хотілок– зазначив Романюк.

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Водночас українське керівництво та суспільство ніколи не погодяться на такі забаганки ворога. Якщо війна й зупиниться, то винятково за лінією розмежування, а курс на вступ у НАТО залишається незмінним і закріпленим в Основному Законі.

Як Кремль намагається розколоти НАТО?

Паралельно Кремль намагається зруйнувати консолідацію всередині Північноатлантичного альянсу та нав'язати країнам Заходу вигідну собі архітектуру безпеки. Російська сторона просуває ідею укладення двосторонніх угод про гарантії безпеки з окремими державами НАТО, що прямо суперечить 5-й статті Вашингтонського договору. У ЗМІ ширяться побоювання, що американці зливають НАТО в процесі торгу з Кремлем, проте реальних передумов для такого сценарію немає.

"Це розкол НАТО, повна суперечність 5-ї статті Вашингтонського договору. Якщо Альянс не можна повернути за кордон 1997 року і не можна розвалити, то в Кремлі придумали схему: давайте укладемо двосторонні угоди з окремими країнами. Але на ці гібридні спецоперації ніхто не поведеться, ніхто не виключатиме 16 країн із НАТО", – впевнений політичний експерт.

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На переконання Романюка, європейські лідери відмовляться обговорювати право вето Москви на розширення союзу чи відведення озброєнь. До того ж новий американський Конгрес навряд чи дозволить піти на поступки агресору.

Що відбувається на тлі переговорів із Росією?

Після дев'ятимісячної паузи Україна, США та Росія відновили тристоронні переговори в Абу-Дабі. Сторони обговорювали механізми контролю за припиненням вогню, гарантії безпеки для України та Росії, територіальні питання й майбутню архітектуру європейської безпеки.

За підсумками контактів 12 листопада вдалося просунутися в кількох питаннях. Путін погодився продовжити тристоронній переговорний процес за участю України та США, а американська сторона підтвердила підготовку наступної зустрічі.

Зеленський заявив, що Європа буде повноцінно представлена на наступному раунді переговорів і матиме право голосу. Також сторони узгодили підготовку найбільшого за час повномасштабної війни обміну військовополоненими. Водночас прориву щодо територіальних питань і припинення бойових дій немає, а Москва продовжує просувати ультимативні вимоги.

Вагомим аргументом України залишаються системні удари по НПЗ, які суттєво обмежують паливні та фінансові ресурси окупантів для ведення тривалої війни.