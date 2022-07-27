Почему украинская САУ "Богдана" не пошла в массовое производство: объяснение военного эксперта

Самоходная гаубица "Богдана" уже сыграла немаловажную роль при освобождении отдельных территорий от российских оккупантов. Она стала первой украинской САУ, которую разрабатывали под "натовский" калибр.

Однако это оружие пока не перешло в массовое производство. О причинах 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Почему производство пока не массовое

Дело в том, что украинская САУ "Богдана" не успела завершить необходимые испытания. Как рассказал Катков, по состоянию на февраль 2022 года она завершила практические предварительные огневые испытания, отстреляв 450 снарядов с расстоянием до 42 километров.

Там действительно есть определенный период, когда разработка была заморожена. То есть, не проводили необходимые мероприятия, она не шла на испытания, искали снаряды. Там были бюрократические, на мой взгляд, элементы, из-за которых этого не произошло,

– отметил Катков.

Впрочем, по словам военного эксперта, даже если бы по состоянию на февраль 2022 года САУ "Богдана" прошла все необходимые испытания и была принята на вооружение, это не означало бы, что украинские военные имели бы, например, 100 образцов этого оружия.

"Любое налаживание серийного производства вооружения – дело, которое измеряется годами. То есть, если бы мы хотели, чтобы у нас было 100 САУ "Богдана", нужно было начинать разработку в 2010 году, а лучше в 2005 году", – добавил Катков.

Что известно о САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица. Эта САУ стала первой в Украине, которую разработали под "натовский" калибр 155 миллиметров.

Над украинской гаубицей начали работать в 2016 году. Уже в 2018 году опытный образец был продемонстрирован на параде ко Дню Независимости Украины.

Полноценные испытания гаубицы "Богдана" начались в декабре 2019 года. Уже сейчас САУ помогает Вооруженным Силам Украины уничтожать оккупантов и освобождать наши территории.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в июне 2022 отметил , что украинская самоходная гаубица "Богдана" сыграла важную роль в освобождении острова Змеиный от российских оккупантов.

Военный эксперт объяснил, почему САУ "Богдана" не пошла в массовое производство: смотрите видео