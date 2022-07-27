Однак ця зброя поки не перейшла на масове виробництво. Про причини 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Чому виробництво поки не є масовим

Річ у тім, що українська САУ "Богдана" не встигла завершити необхідні випробування. Як розповів Катков, станом на лютий 2022 року, вона завершила практичні попередні вогневі випробування, відстрілявши 450 снарядів з відстанню до 42 кілометрів.

Там дійсно є певний період, коли розробка була заморожена. Тобто не проводили необхідні заходи, вона не йшла на випробування, шукали снаряди. Там були бюрократичні, на мій погляд, елементи, через які цього не сталося,

– зазначив Катков.

Втім, за словами військового експерта, навіть якби станом на лютий 2022 року САУ "Богдана" пройшла всі необхідні випробування й була прийнята на озброєння, це б не означало, що українські військові мали б, наприклад, 100 зразків цієї зброї.

"Будь-яке налагодження серійного виробництва озброєння – справа, яка вимірюється роками. Тобто якби ми хотіли, щоб у нас було 100 САУ "Богдана", треба було починати розробку у 2010 році, а краще у 2005 році", – додав Катков.

Цікаво! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у червні 2022 року наголосив, що українська самохідна гаубиця "Богдана" відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний від російських окупантів.

Що відомо про САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" – українська колісна самохідна гаубиця. Ця САУ стала першою в Україні, яку розробили під "натовський" калібр 155 міліметрів.

Над українською гаубицею почали працювати у 2016 році. Вже у 2018 році дослідний зразок продемонстрували на параді до Дня Незалежності України.

Повноцінні випробування гаубиці "Богдана" розпочалися у грудні 2019 року. Вже зараз САУ допомагає Збройним Силам України знищувати окупантів та звільняти наші території.

Військовий експерт пояснив, чому САУ "Богдана" не пішла на масове виробництво: дивіться відео