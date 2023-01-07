Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, США не могут быть постоянно на одной позиции. Тогда с точки зрения внешнего позиционирования получится, что они пушат темп войны, предоставляют определенные виды вооружения Украине и так давят на французов или немцев.

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Политолог отметил, что российское информационное пространство будет это использовать как:

Европа не имеет своего "я",

нет своего ВПК,

нет своих финансов,

полностью является колонией США.

Вигиринский объяснил, что по определенному виду вооружения первой идет Норвегия, по другому Швеция, еще по какому-то еще – Германия. Это демонстрирует ценности, о которых говорят страны Западного мира, – базовая коллективная безопасность. В нем равномерно распределяется роль инициативы, роль ответственности.

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Помощь от Германии и Франции

"Я не думаю, что Германия и Франция конкурируют. Если бы они конкурировали, то это было бы нам на пользу. Ведь наперехват поставляли бы определенные виды вооружения", – отметил политолог.

По его мнению, есть четко спланированный алгоритм действий, связанный со снабжением, – формируется ореол коллективности Запада относительно общих ценностей, совместного видения будущего, общего результата в войне, развязанной Россией на территории Украины.

"Шольц, не получив разрешение США, не мог экспортировать соответствующее вооружение (Patriot – 24 канал) на территорию Украины. Разработка же США и экспортный контроль никто не отменял. Еще на стадии попадания ракеты на территорию Польши было самонадеянно считать, что Германия самостоятельно примет решение без США о передаче Patriot на территорию Украины", – рассказал Андрей Вигиринский.

По его словам, без разрешения правообладателя, без разрешения поставляющей страны передать "Patriot" в другие страну, которая не является членом НАТО, – нельзя. Именно поэтому действия согласовывают, действуют коллективно в соответствии с базовыми ценностными принципами демократического мира.

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