Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, США не могут быть постоянно на одной позиции. Тогда с точки зрения внешнего позиционирования получится, что они пушат темп войны, предоставляют определенные виды вооружения Украине и так давят на французов или немцев.

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Политолог отметил, что российское информационное пространство будет это использовать как:

  • Европа не имеет своего "я",
  • нет своего ВПК,
  • нет своих финансов,
  • полностью является колонией США.

Вигиринский объяснил, что по определенному виду вооружения первой идет Норвегия, по другому Швеция, еще по какому-то еще – Германия. Это демонстрирует ценности, о которых говорят страны Западного мира, – базовая коллективная безопасность. В нем равномерно распределяется роль инициативы, роль ответственности.

Смотрите полное видео с Андреем Вигиринским на ютубе 24 канала:

Помощь от Германии и Франции

"Я не думаю, что Германия и Франция конкурируют. Если бы они конкурировали, то это было бы нам на пользу. Ведь наперехват поставляли бы определенные виды вооружения", – отметил политолог.

По его мнению, есть четко спланированный алгоритм действий, связанный со снабжением, – формируется ореол коллективности Запада относительно общих ценностей, совместного видения будущего, общего результата в войне, развязанной Россией на территории Украины.

"Шольц, не получив разрешение США, не мог экспортировать соответствующее вооружение (Patriot – 24 канал) на территорию Украины. Разработка же США и экспортный контроль никто не отменял. Еще на стадии попадания ракеты на территорию Польши было самонадеянно считать, что Германия самостоятельно примет решение без США о передаче Patriot на территорию Украины", – рассказал Андрей Вигиринский.

По его словам, без разрешения правообладателя, без разрешения поставляющей страны передать "Patriot" в другие страну, которая не является членом НАТО, – нельзя. Именно поэтому действия согласовывают, действуют коллективно в соответствии с базовыми ценностными принципами демократического мира.

Что известно об оружии для Украины: последние новости

  • Президент Джо Байден побеседовал с канцлером Олафом Шольцом. Как оказалось, Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder.
  • Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине легкие танки AMX-10 RC. Такое решение Франции играет большую роль в дальнейшем процессе предоставления Киеву военной помощи.