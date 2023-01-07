Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, США не можуть постійно бути на одній позиції. Тоді з точки зору зовнішнього позиціювання вийде, що вони пушать темп війни, надають певні види озброєння Україні й так тиснуть на французів чи німців.

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Політолог зазначив, що російський інформаційний простір буде це використовувати, як:

Європа немає свого "я",

немає свого ВПК,

немає своїх фінансів,

повністю є колонією США.

Вігірінський пояснив, що по певному виду озброєння першою йде Норвегія, по іншому Швеція, ще по якомусь – Німеччина. Це демонструє ті цінності, про які говорять країни Західного світу, – базова колективна безпека. В ній рівномірно розподіляється роль ініціативи, роль відповідальності.

Дивіться повне відео з Андрієм Вігірінським на ютубі 24 каналу:

Допомога від Німеччини та Франції

"Я не думаю, що Німеччина та Франція конкурують. Якби вони конкурували, то це було б нам на користь. Адже наввипередки б постачали певні види озброєння", – зазначив політолог.

На його думку, є чітко спланований алгоритм дій, який повʼязаний з постачанням, – формується ореол колективності Заходу щодо спільних цінностей, спільного бачення майбутнього, спільного результату у війні, яку розвʼязала Росія на території України.

"Пан Шольц, не отримавши дозвіл США, не міг експортувати відповідне озброєння (Patriot – 24 канал) на територію України. Розробка ж США й експортний контроль ніхто не скасовував. Ще на стадії потрапляння ракети на територію Польщі було самонадіяно вважати, що Німеччина самостійно прийме рішення без США про передачу Patriot на територію України", – розповів Андрій Вігірінський.

За його словами, без дозволу правовласника, без дозволу країни, яка постачає, передати "Patriot" в інші країну, яка не є членом НАТО, – не можна. Саме тому дії узгоджують, діють колективно відповідно до базових ціннісних принципів демократичного світу.

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