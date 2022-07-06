"В нас можно стрелять?": глава венгерской общины Киева эмоционально обратился к Сиярто

Венгрия заявила, что не помогает Украине оружием, "чтобы Россия не обстреливала жителей Закарпатья". Венгерская община в разных городах нашей страны возмущена такими заявлениями.

Об этом сказал глава венгерской общины Киева Тибор Томпа. Свое мнение он выразил на 24 канале.

Внимание "Чтобы Россия не обстреливала Закарпатье": Венгрия нашла оправдание отказу от поставок оружия

Он даже обратился к министру иностранных дел Петеру Сиярто на венгерском языке.

Я возмущен заявлением господина Сиярто, которое он произнес на канале CNN. По его логике получается, что в меня как украинского венгра, который не проживает на Закарпатье, а в Киеве, и еще в 500 человек общины– стрелять можно,

– высказался Томпа.

Кроме этого, он спросил его – а как же другие нации и народности? Или те венгры, которые проживают, например, в Николаеве?

"Я каждый день с ними на связи. И их каждый день лупят российскими ракетами. Это очень и очень возмутительно", – добавил глава венгерской общины Киева.

Позиция Венгрии относительно войны России против Украины

Венгрия уже отметилась своей пророссийской позицией во время полномасштабной войны в Украине.

Страна долго блокировала введение нефтяного эмбарго против России. Поэтому президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен даже пришлось лететь в Будапешт, чтобы поговорить с венгерским премьером Виктором Орбаном. В конце концов эмбарго ввели.

Сейчас же венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто объяснил причину отказа от поставок оружия тем, что Будапешт не хочет подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.

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