Про це сказав очільник угорської громади Києва Тібор Томпа. Свою думку він емоційно висловив на 24 каналі.

Увага "Щоб Росія не обстрілювала Закарпаття": Угорщина знайшла виправдання відмові від поставок зброї

Він навіть звернувся до міністра закордонних справ Петера Сіярто угорською мовою.

Я обурений заявою пана Сіярто, яку він виголосив на каналі CNN. За його логікою, виходить, що у мене, як українського угорця, який не проживає на Закарпатті, а в Києві, і ще в 500 людей громади, стріляти можна,

– висловився Томпа.

Крім цього, він запитав у політика – а як же інші нації та народності? Чи ті угорці, які проживають, наприклад, у Миколаєві?

"Я щодня з ними на зв'язку. І їх щодня луплять російськими ракетами. Це дуже і дуже обурливо", – додав очільник угорської громади Києва.

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Позиція Угорщини щодо війни росії проти України

Угорщина вже відзначилася своєю проросійською позицією під час повномасштабної війни в Україні.

Країна тривалий час блокувала запровадження нафтового ембарго проти росії. Через це президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн навіть довелося летіти в Будапешт, щоб поговорити з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Врешті ембарго таки ввели.

Зараз же угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто пояснив причину відмови від постачання зброї тим, що Будапешт не хоче наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

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