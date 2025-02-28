У ВСУ есть важные успехи: почему ситуация на фронте несколько улучшилась

Российское наступление несколько замедлилось, потому что уменьшились резервы. Сейчас оккупанты должны идти в режим накопления. Пауза важна для врага, чтобы в течение нескольких месяцев переформатировать, доукомплектовать свои войска, планировать новые участки.

Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, это целый процесс.

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"У россиян период наступательных действий заканчивается путем уменьшения резервов. Они сейчас должны идти в режим накопления. Почему для россиян так важно получить так называемую оперативную паузу? Для того, чтобы в течение нескольких месяцев переформатировать, доукомплектовать свои войска, ротировать по некоторым направлениям, планировать новые участки, переброски", – объяснил он.

Однако на нескольких участках захватчики пытаются удерживать свое наступление на том же уровне, что и в 2024 году. Говорится, в частности, о Великой Новоселке, районе Константинополя, Покровска, Торецка, Часового Яра, Белогоровки, Купянска, Волчанска, Курское направление. Это точечные боевые действия, на несколько километров по ширине фронта. На большее враг сейчас не способен.

Ситуация на фронте

Роман Свитан отметил, что вражеские подразделения под Покровском уничтожаются в больших количествах. То, что Украина вернула свои позиции, в частности, взяла под контроль поселок Котлино – это только начало всего процесса уничтожения российских войск. Образовался очень хороший плацдарм в районе Котлино, Песчаного, Успеновки. Это практически оперативный котел для оккупантов.

Захватчики уперлись в Урожайное и были остановлены. Сейчас продолжается уничтожение врага там. Часть резервов оттуда россияне сняли и перебросили на Кураховское направление, в районе Константинополя. Они пытаются двигаться с Андреевки, но там тоже имеют проблемы.

Думаю, сейчас по линии Константинополь – Багатир будет остановлен российский накат. Далее в зависимости от сил и средств на этом направлении будут принимать решение генералы или возвращать назад, или как-то переводить в стационарное состояние Кураховское направление. Он уже выполнил свою задачу – удержал левый фланг российских войск от развертывания к Великой Новоселке, не дал россиянам возможности двигаться дальше на запад,

– подчеркнул военный эксперт.

В Великой Новоселке россияне также пытаются немного расширить свое присутствие, особенно севернее. Сейчас можно надеяться на остановку развертывания российских войск. Треугольник Покровск – Курахово – Великая Новоселка сейчас находится под контролем.

Та же ситуация в Часовом Яре. Россияне пытаются вытеснить ВСУ из этого города, но им не удается. Украинские защитники на новых позициях не дают продвинуться россиянам на запад в сторону Константиновки.

Последние несколько дней были серьезные накаты россиян в районе Белогоровки. Это часть Луганской области, которую мы контролируем. Северское направление. Но они заскочили на Белогоровские карьеры. Был такой прорыв. Сейчас он отрезан. Там восстановили направление и снова укрепились в районе Белогоровки. Мы удерживаем часть Луганской области,

– сказал полковник запаса ВСУ.

На Купянском направлении россияне пытаются с левого и правого берега реки Оскол двигаться в сторону Купянска. Они были остановлены по левому берегу в районе Васильевки. Выход россиян на западный берег реки Оскол пока не отрезан. Враг пытается продвинуться. Кроме того, захватчики пытаются давить по Курскому плацдарму, однако не достигают успехов.