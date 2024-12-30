Надо готовиться: почему кейс Грузии так важен для Украины

То, что произошло в Грузии, – ожидаемо. Но не все еще потеряно.

Тихановская грузинского образца

Между "символом революции" при сомнительных перспективах на успех и государственной пенсией была выбрана пенсия. И, возможно, поездки в страны ЕС и США с лекциями о демократических ценностях. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец (даже немного раньше срока) и заявила, что забирает с собой "легитимность". Мы получили некую Светлану Тихановскую грузинского образца.

Что так же логично, поскольку можно бесконечно говорить об ожиданиях страны в "клубе цивилизаций", но ничего не делать для переориентации ее экономики, для развития мобильности, для подготовки новых элит. В таком случае естественной реакцией общества будет рост скептицизма. В нашем случае – евроскептицизма.

Победила ли Россия? Пока что нет. Кремль ставил не столько на пророссийские настроения, как на евроскептицизм. Сближение с Россией – на следующем этапе. А пока что "Грузинская мечта" будет пытаться усилить свои позиции. Здесь интересны процессы внутри самой партии, отношения с ее бывшими и сегодняшними союзниками.

При чем здесь Абхазия

Для Кремля на этом фоне очень важно усилить евроскепсис. Здесь стоит обратить внимание на другой политический кризис – в непризнанной Абхазии. Формально там президент потерял место из-за продавливания инвестиционного соглашения с Россией. Это дало основание части украинских спикеров заявить чуть ли не об "антироссийском" движении в этом регионе. Естественно, в последний период времени, пока тема Абхазии активно освещалась российскими СМИ. Изменилась повестка дня в России, исчезли и украинские эксперты по абхазской политике.

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На самом же деле Кремль играл и играет сразу с несколькими местными группами. Некоторый шлейф антироссийскости может быть даже полезным при следующей комбинации на грузинском направлении.

Просто моделируем ситуацию, когда новый президент Грузии (можно уже без кавычек, поскольку экс-президентка выбрала другой путь), например, начнет консультации с новым "президентом" Абхазии. Вместе они выработают некую дорожную карту, что-то вроде "минских соглашений". Без мгновенной реинтеграции, но с якобы процессом, который к ней приведет.

Для значительной части населения Грузии это будет успехом, что выльется в усиление электоральных позиций "Грузинской мечты". А российский фактор останется и усилится по обе линии разграничения. Ведь (вспомним минский процесс) на каждом этапе "консультаций" будет присутствовать делегация из России, и она, а не "абхазские лидеры" реально будет руководить процессом.

Скажете, сложно? Нет. В кремлевских кабинетах есть один персонаж, который любит такие комбинации. Его имя – Владислав Сурков. По странному стечению обстоятельств, после нескольких тактических неудач Козака Сурков снова пытается взять на себя, если не кураторство, то участие в политических комбинациях, направленных на усиление влияния Кремля в соседних государствах.

Еще два игрока

Получается, что с Грузией "все плохо"? Не сказал бы. Если ЕС и США не изменят свою политику в регионе – все плохо для их влияния. Но есть еще несколько игроков, которые будут пытаться гнуть свою линию.

Прежде всего это Турция. Речь идет не только о формировании зоны влияния новой региональной супердержавы, но и об обеспечении работы (и реализации новых) проектов транспортировки углеводородов с Каспия.

Тактическим союзником Турции вполне возможно будет Китай. Он инвестирует в создание южного наземного маршрута "Пояс и Путь", где ключевым партнером в Черноморском регионе является Турция, а Грузия важна как дополнительная возможность входа в акваторию Черного моря. Кроме того, влияние в Грузии позволит тормозить реализацию индо-ирано-российского проекта коридора "Север – Юг".

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Но оба упомянутых центра силы не будут обращать внимание на специфику местной политики. Проще говоря, им абсолютно все равно демократия там или нет. Главное – управляемость внутри страны.

Какие есть выводы для Украины

К сожалению, грузинский кейс очень важен для Украины. Не сегодняшние протесты, а то, как Россия работала в информационном и политическом поле после 2008 года и какие ошибки (если не сказать провалы) ЕС, США и местного руководства при этом использовала.

В Кремле не любят придумывать новые подходы – если алгоритм хоть частично сработал в Грузии, его будут применять здесь. Вот к этому стоило бы готовиться.