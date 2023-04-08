Почему "слитые документы" о контрнаступлении ВСУ – российский фейк: детальный разбор

Недавно в соцсети слили "секретные военные документы". В них якобы речь шла о планах США и НАТО по развитию украинской армии перед контрнаступлением ВСУ.

Новость о "слитых документах" появилась 7 апреля. На самом деле они поддельные. Доказательства, которые поставят под сомнение подлинность распространенных "документов", собрало OSINT-агентство Molfar. Расследователи могут четко свидетельствовать о дальнейшем редактирование фото с этими документами российскими спецслужбами. В частности, в целях фальсификации данных в пользу вооруженных сил государства-агрессора.

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Доказательства фальсификации "слитых документов"

Molfar отмечает, что данные о потерях техники и личного состава сторонами, якобы предоставленными Пентагоном, близки к статистике OSINT-проекту Oryx.

Сравнение опубликованных "слитых" показателей потерь со статистикой Oryx на 1 марта 2023 года / Molfar

Согласно NYT , Пентагон считает, что потери России составляют около 200 тысяч убитых и раненых, а в Украине – около 100 тысяч убитых и раненых бойцов.

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Документ должен содержать не менее 24 страниц

Согласно "нумерации", документ должен состоять по меньшей мере из 24 страниц. Так что если злоумышленники действительно похитили секретные данные, они должны обнародовать все. В сети же опубликовали лишь отдельные фрагменты целого репорта.

Нумерация страниц на одной из фотографий "слитых" документов /Molfar

Кроме того, нумерация на опубликованных фотографиях выглядит ложной. В частности, метка страницы размещена поверх напечатанного текста и разделительных полосок документа.

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Данные на фотографиях были отредактированы после обнародования

Вскоре после публикации первоначальных изображений появились отредактированные данные, где показатели российских потерь были заменены на меньшие, а украинские показатели наоборот – завышении.

Цифры были просто поменяны местами: вместо 16 – подано 61, вместо 17,5 – подано 71,5,

отмечают в Molfar.

Отредактированы данные на фотографиях попавших в сеть документов / Molfar

Will Porter – помощник редактора новостей The Libertarian Institute – публиковал оба варианта фото, отмечая, что фото, где Украина имеет 16 – 17,5 тысячи погибших выглядит значительно более качественным, чем замыленное фото с минимизированными потерями России.

Пост Will Porter в твиттере / Скриншот

Так, в статье Grayzone, медиапортала, основавшего пророссийским журналистом-пропагандистом Максом Блюменталь, вспоминают именно 71 500 погибших украинских военных и делают заявление, что украинцев якобы погибло в 4 раза больше, чем россиян. Автор этой статьи Alex Rubinstein опубликовал пост с фотографиями документов в твиттере в 09:11 утра 7 апреля. Однако он не был первым.

Согласно посту журналиста Bellingcat, Aric Toler, самой первой неотредактированной утечкой было сообщение анонима на форуме 4chan 5 апреля, которое содержало дополнительную фотографию с документом о Бахмуте, который не было распространено в телеграмм-каналах.

О 4chan как первоисточнике отмечает и другой пользователь твиттера. Позже Toler писал, что документы были слиты в сеть еще в начале марта, однако не указал источник.

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Фото документов первыми стали распространять именно пророссийские источники

В телеграмме первые сообщения появились еще 5 апреля. Например, в паблике DonbassDevushka фотографии были опубликованы в 21:29, и уже в 21:49 появляется фото с потерями, где указано, что потери Украины якобы больше, чем России.

Публикации с фото со временем появлялись и в других пропагандистских пабликах. Кроме того, 6 апреля в твиттере также начали распространять о якобы "больших потерях Украины" на испанском языке.

Швед Mats Nilsson, поддерживающий Россию, в частности, которые называет пропагандистские заявления российских медиа "фактами", распространил фото о Запорожском и Херсонском направлениях. Его нет у большинстве постов. Также существует фото документа о Бахмуте.

Неверный формат написания даты

По данным репортера CNN Zachary Cohen, со ссылкой на госслужащих США, документы аутентичны и являются частью ежедневно обновляемых отчетов о войне, но некоторые данные у них были отредактированы.

В документе указана дата 1 марта, сокращенная как "1 Mar", однако в американском английском принято писать наоборот – "Mar 1".

Сравнение формата написания даты в официальных документах, написанных на американском английском языке / Molfar

Грамматические ошибки в написании названий подразделов

Также в "слитых документах" есть грамматические ошибки. В частности, ЧВК "Вагнер" указан как Vagner, однако, по правописанию должен быть Wagner. К тому же, ранее именно Wagner использовался во всех официальных документах Пентагона.

Грамматическая ошибка в слитых в сеть документах / Molfar

В "слитом документе" отмечено, что Украина уже получила танки Abrams

Также в "слитом документе" указано, что Украина уже получила танки Abrams, тогда как их передача официально запланирована на конец 2023 года.

Страница "слитого" в сеть документа с перечнем техники / Molfar

На странице с перечнем техники, находящейся на вооружении бригад ВСУ, указаны конкретные модели и количество по каждой позиции, кроме отмеченных красным танком неназванной модели.

Вероятно, речь может идти об американских танках Abrams, поскольку эта единственная модель отсутствует в списке, передача которой была анонсирована. При этом, согласно документу, ожидается поставка 51 танков, которые, согласно таблице, должны быть доставлены до конца марта 2022 года.

В январе 2023 года США анонсировали передачу 31 танков Abrams M1A2. Однако их поставка возможна в четвертом квартале 2023-го – первом квартале 2024-го года.

Таким образом, данные по танкам по утечке документов отличаются от известного реального положения дел,

– отметили в Molfar.

Обозначение не по стандартам НАТО

В "слитых документах" использованы обозначения в дюймах вместо метров. Это не соответствует положению Соглашения НАТО о стандартизации (STANAG) при взаимодействии с союзными силами.

Обозначения в дюймах не соответствуют положению Соглашения НАТО по стандартизации / Molfar

Армия США использует метрические измерения для обеспечения взаимодействия с союзными силами, в частности, с Соглашениями НАТО о стандартизации (STANAG), а на карте указано "16 inches" (дюймов – 24 Канал). Это прямое доказательство подделки если не всех документов, то, по крайней мере, их части,

– подчеркнули в Molfar.