Во власти Беларуси были только Лукашенко и Макей: почему смерть главы МИД – не случайна

Внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

В эфире 24 канала консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус напомнил, что когда-то сказал Сталин. Если какая-нибудь случайность привела к политическим последствиям, она не может считаться случайностью. Эксперт отметил, что такая же ситуация со смертью Макея.

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"Есть вопрос к читателям: знают ли они фамилию премьер-министра Беларуси? Я специально посмотрел – это Головченко. Почему? Потому что я не знал. Для меня в Беларуси было 2 человека: Лукашенко и Макей", – подчеркнул Иван Ус.

Если Лукашенко олицетворял пророссийское направление развития Беларуси. Макей как раз олицетворял определенное желание этой страны двигаться не на Запад, но по крайней мере сохранять хорошие отношения с Западом.

– объяснил Ус.

Он отметил, когда теперь не стало Макея, будет ли на этом посту человек, который также будет олицетворять это направление.

Отношения Украины и Белоруссии

Эксперт рассказал, что имел совещание с непровластными экспертами из Беларуси, а теми, кто оппозиционно настроен и находятся в Европе. Вместе они размышляли, могут ли быть нормальные отношения Украины и Белоруссии.

"Очень многое в нашем пространстве оказалось о так называемом Балто-Черноморском союзе. Фактически это возвращение ко временам Речи Посполитой, когда была Польша, Литва и Украина. Но в этом союзе не хватает еще одной страны – Беларуси. Вот это будущее, в которое очень хочется верить, что оно будет. И наличие людей, таких как Макей, позволяло рассуждать, что это возможно – сейчас, к сожалению, под вопросом", – сообщил эксперт.

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