Об этом заявил эксперт по политике Александр Солонтай в эфире программы "Что это было?" на 24 канале. Он отметил, что санкции США в отношении Коломойского до сих пор по определенным причинам не получили продолжения в Украине.

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Почему в отношении Коломойского нет санкций

По словам Солонтая, вопрос о том, почему СНБО до сих пор не ввел ограничения в отношении Коломойского, оставляет сомнение относительно его настоящих отношений с Владимиром Зеленским. Неизвестно, медленно ли они "холодают", остаются ли "теплыми", есть ли какая-то третья система взаимоотношений.

Как отметил Солонтай, несмотря на санкции СНБО в отношении Фирташа и Медведчука, борьба Зеленского со всеми олигархами невозможна.

Это просто невероятный, фантастический сценарий. Со всеми одновременно война невозможна,

– заявил эксперт.

Справка. СНБО в феврале наложил санкции на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко, заблокировав их активы. Уже в июне ограничения ввели и в отношении олигарха Дмитрия Фирташа.

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Санкции в отношении Коломойского: коротко