Про це заявив експерт з політики Олександр Солонтай в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі. Він зауважив, що санкції США щодо Коломойського ще досі з певних причин не отримали продовження в Україні.
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Чому щодо Коломойського немає санкцій
За словами Солонтая, питання про те, чому РНБО досі не запровадила обмеження щодо Коломойського, залишає сумнів щодо його справжніх відносин з Володимиром Зеленським. Невідомо, чи вони повільно "холоднішають", чи залишаються "теплими", чи є якась третя система взаємостосунків.
Як зауважив Солонтай, попри санкції РНБО щодо Фірташа і Медведчука, боротьба Зеленського з усіма олігархами неможлива.
Це просто неймовірний, фантастичний сценарій. З усіма одночасно війна неможлива,
– заявив експерт.
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Санкції щодо Коломойського: коротко
- США у березні ввели санкції проти Ігоря Коломойського. Крім того, обмеження торкнулися й сім'ї олігарха. Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Коломойського в спробах підірвати демократію в Україні.
- За словами Олексія Данілова, зі 130 людей, щодо яких застосували обмеження Мінфіну США, 100 вже перебувають і під санкціями РНБО. Водночас щодо інших осіб ще отримують інформацію від партнерів.
- Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент розповів, що заборона для Коломойського на в'їзд в США є лише першим кроком Держдепу. На цьому історія не закінчиться.
- У Росії щодо Коломойського відкрили кримінальну справу. Олігарха підозрюють у створенні злочинної банди, яка крала нафту.