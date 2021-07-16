Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, заседание Совета национальной безопасности и обороны должно было состояться в Сумах. От такого формата пришлось отказаться, поскольку некоторые члены не успели бы добраться туда.
Важно Усиление карантина и мониторинг за олигархами: результаты заседания СНБО
По словам Данилова, первый вопрос в повестке дня был о защите государственных границ. Логично было провести заседание именно в Сумах.
С учетом того, что у Кабинета министров был отчет в Верховной раде, поэтому вопрос был перенесен в Киев. Но предложение президента о том, что заседания СНБО будут иногда проходить в областных центрах, остается. Мы будем предупреждать, когда это будет проходить,
– заметил Данилов.
Он уточнил, что члены Кабинета министров из-за часа правительства в Раде сегодня бы просто не успели добраться до Сум.
Какие вопросы затронули на заседании
Всего во время заседания 16 июля члены СНБО рассмотрели 6 вопросов. Кроме необходимости защиты государственных границ, говорили также о:
- Двойном гражданстве. В декларациях появится графа о гражданстве других стран, которую надо будет заполнять всем, в том числе и олигархам.
- Контроле полезных ископаемых для экономики и боеспособности. СНБО предлагает более тщательную выдачу лицензий.
- Системе мониторинга за деятельностью олигархов. СНБО поручил подготовить соответствующий проект до 7 сентября.
- Допуске в 2021 году войск иностранных государств. Ожидается приезд партнеров на 30-летие независимости.
- Введении санкций против 9 украинцев, ранее попавших в санкционный список США.
- Усилении карантинных мероприятий из-за распространения штаммов Дельта и Лямбда.