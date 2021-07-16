Як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, засідання Ради національної безпеки й оборони мало відбутися у Сумах. Від такого формату довелося відмовитися, оскільки деякі члени не встигли б дістатися туди.
Важливо Посилення карантину та моніторинг за олігархами: результати засідання РНБО
За словами Данілова, перше питання на порядку денному було про захист державних кордонів. Логічно було провести засідання саме у Сумах.
З урахуванням того, що у Кабінету міністрів був звіт у Верховній раді, тому питання було перенесено до Києва. Але пропозиція президента про те, що засідання РНБО будуть іноді проходити в обласних центрах, залишається. Ми будемо попереджати, коли це буде проходити,
– зауважив Данілов.
Він уточнив, що члени Кабінету міністрів через годину уряду в Раді сьогодні б просто не встигли дістатися до Сум.
Які питання порушили на засіданні
Загалом під час засідання 16 липня члени РНБО розглянули 6 питань. Окрім необхідності захисту державних кордонів, говорили також про:
- Подвійне громадянство. У деклараціях з'явиться графа про громадянство інших країн, яку треба буде заповнювати всім, зокрема й олігархам.
- Контроль корисних копалин для економіки та боєздатності. РНБО пропонує більш ретельну видачу ліцензій.
- Система моніторингу за діяльністю олігархів. РНБО доручила підготувати відповідний проєкт до 7 вересня.
- Допуск у 2021 році військ іноземних держав. Очікується приїзд партнерів на 30-річчя незалежності.
- Запровадження санкцій проти 9 українців, що раніше потрапили у санкційний список США.
- Посилення карантинних заходів через поширення штамів Дельта та Лямбда