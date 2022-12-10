У россиян появился неожиданный "спаситель": почему снизилось количество потерь оккупантов

В последние дни ощутимо снизилось количество потерь русских военных на фронте. Если говорить о живой силе врага, то количество ежедневных потерь с более чем 500 ежедневно уменьшилось до около 300, а техники ежедневно россияне теряют только считанные единицы.

Впрочем, причина достаточно проста и банальна. Хотя для гражданских она может показаться неожиданной. Ее назвал главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире 24 канала.

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Неожиданный "спаситель" россиян

Военный эксперт отметил, что судя по имеющейся в свободном доступе информации о снижении интенсивности вражеских атак пока не говорится. Потому причина точно не в этом.

Можно просто заглянуть в окно и увидеть, что, например, в Киеве еще лежит снег. А на Юге снега не было, а сейчас там тотальное бездорожье. Тем нереально пройти транспорту,

– появил Олег Катков.

Таким образом погода напрямую влияет на интенсивность боевых действий, наиболее сейчас сконцентрированных на Востоке Украины. Если говорить о Бахмуте, то там сейчас уже продолжаются контактные бои.

"Там минимальные дистанции огня, когда бойцы видят уже глаза врага. То есть речь не о дистанционном ведении войны, а о контактных боях на расстоянии нескольких десятков метров", – рассказал главный редактор Defense Express.

Огромные потери России на войне – смотрите видео

Россия до сих пор не считается с потерями

Специалист также выразил убеждение, что для России любые потери, которые она понесет на поле боя, не являются показателем критерия решений. А скрытая мобилизация и вербовка зэков позволяет врагу проводить линейные штурмы украинских позиций.

Когда позиции Вооруженных сил Украины в темпе 24 на 7 просто заваливают массой пехоты. Все это под бешеным артиллерийским огнем, которым россияне часто накрывают своих,

– заявил Олег Катков.

По его словам, случаи "дружеского огня" среди россиян нередки, ведь очень часто на штурм идут зеки, которых России банально не жалко. Следовательно, с потерями никто не считается, и они, скорее всего, не заставят Кремль пересмотреть тактику пехотных нашествий.

Потери России на войне