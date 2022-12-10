У россиян появился неожиданный "спаситель": почему снизилось количество потерь оккупантов
В последние дни ощутимо снизилось количество потерь русских военных на фронте. Если говорить о живой силе врага, то количество ежедневных потерь с более чем 500 ежедневно уменьшилось до около 300, а техники ежедневно россияне теряют только считанные единицы.
Впрочем, причина достаточно проста и банальна. Хотя для гражданских она может показаться неожиданной. Ее назвал главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире 24 канала.
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Неожиданный "спаситель" россиян
Военный эксперт отметил, что судя по имеющейся в свободном доступе информации о снижении интенсивности вражеских атак пока не говорится. Потому причина точно не в этом.
Можно просто заглянуть в окно и увидеть, что, например, в Киеве еще лежит снег. А на Юге снега не было, а сейчас там тотальное бездорожье. Тем нереально пройти транспорту,
– появил Олег Катков.
Таким образом погода напрямую влияет на интенсивность боевых действий, наиболее сейчас сконцентрированных на Востоке Украины. Если говорить о Бахмуте, то там сейчас уже продолжаются контактные бои.
"Там минимальные дистанции огня, когда бойцы видят уже глаза врага. То есть речь не о дистанционном ведении войны, а о контактных боях на расстоянии нескольких десятков метров", – рассказал главный редактор Defense Express.
Огромные потери России на войне – смотрите видео
Россия до сих пор не считается с потерями
Специалист также выразил убеждение, что для России любые потери, которые она понесет на поле боя, не являются показателем критерия решений. А скрытая мобилизация и вербовка зэков позволяет врагу проводить линейные штурмы украинских позиций.
Когда позиции Вооруженных сил Украины в темпе 24 на 7 просто заваливают массой пехоты. Все это под бешеным артиллерийским огнем, которым россияне часто накрывают своих,
– заявил Олег Катков.
По его словам, случаи "дружеского огня" среди россиян нередки, ведь очень часто на штурм идут зеки, которых России банально не жалко. Следовательно, с потерями никто не считается, и они, скорее всего, не заставят Кремль пересмотреть тактику пехотных нашествий.
Потери России на войне
- С начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия уже потеряла 93 760 своих военных. Очень вероятно, что с нынешними темпами войны еще до конца 2022 года эта статистика пересечет отметку в 100 тысяч человек.
- Также россияне потеряли тысячи единиц техники. В частности, по данным Генштаба ВСУ, говорится о 2 940 танках, 5 917 бронеавтомобилях, 1 917 артиллерийских системах и 397 РСЗО.
- Количество потерь России особенно активно начало расти в сентябре, когда ВСУ пошли в контрнаступление сначала на Харьковщине, а затем и на Херсонщине. Сама же Россия уперлась в безрезультатные попытки захватить Бахмут.
- Иногда ежедневное количество потерь доходило чуть ли не до 1 тысячи человек. Впрочем, с наступлением зимы снизилось до около 300 человек.