Почему США так осторожны в вопросе коллапса России?

Задача американской внешней политики на самом деле не такая легкая, как может показаться на первый взгляд. Об этом пишет Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

1. Китай претендует на позицию мирового гегемона, занятую ныне Америкой. Первый шаг к этому – китайская экспансия в Юго-Восточной Азии, успех которой означает начало необратимого упадка Америки, и вознесение Китая на первую ступеньку.

2. Китай питается российскими ресурсами и наслаждается единоличным правом собственности на Россию. Оторвать Россию от Китая не удается. Это можно сделать разделив Россию на части, но пока Америка не готова к такому радикальному пути. Зависимость России усиливается, а это угроза для США.

3. США не имеют хорошего решения, как противостоять Китаю и постоянно ищут его.

Но если Китай имеет Россию не просто сателлитом, а фактически вассалом, зависимой страной, то решения нет вообще. Потому что никто не знает, как воюет Китай. Последняя китайская сухопутная война была полвека назад, морская полтора века назад, обе – провальные для Китая. Но все знают, как воюет Россия – забрасывает противника миллионом трупов.

4. Поэтому США боятся коллапса России, отсюда такая осторожность в отношении санкций и других форм давления. Оба сценария – коллапс власти в России и консолидация власти в России – ведут ее к падению в объятия Китая. Китай все прекрасно рассчитал и спланировал. Что теперь делать Америке?

Поэтому не обвиняйте американцев в нерешительности. На кону судьба мира в целом и Америки в частности. Здесь нужна осторожность и взвешенность.

Что делать нам? Показать американцам третий путь, который уже видят отдельные европейцы: деколонизация, деимпериализация России. Задача чрезвычайно сложная.