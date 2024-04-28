Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Тарас Семенюк, отметив, что для этого есть все инструменты, которые США могут применить. Добавим, что госсекретарь США был в КНР с визитом.
Смотрите также Боится вторичных санкций: как Китай выстраивает свои отношения с Россией
"В разрезе глобального противостояния Соединенные Штаты будут давить и давят дальше на Китай", – сказал Семенюк.
Политолог добавил, что проблема в том, что КНР поставляет России не оружие, а именно компоненты для ракет и станки, которые можно использовать для производства вооружения. Фактически есть много разных моментов, благодаря которым Китай нельзя напрямую обвинить в прямых военных поставках в Россию. Между тем, КНР это называет "обычной коммерцией".
Кроме того, была информация, что Тайвань тоже поставлял в Россию высокоточные и очень важные станки, которые она использовала для производства нового оружия. К тому же даже некоторые отдельные компании, которые расположены в ЕС, поставляют России то или иное оборудование. Это делают через разные страны.
Здесь не только вопрос Китая, здесь вопрос тоже и Европейского Союза, чтобы он "почистил" компании, поставляющие компоненты для россиян. В закрытых разговорах Китай может говорить об этом, что "вы сначала у себя порядок наведите, а потом нам выставляйте определенные претензии",
– допустил Тарас Семенюк.
Кроме того, в современных ракетах, какие россияне запускают по Украине, находят компоненты из США. Их поставляют через три – четыре компании.
"Это общая проблема, это общий вызов и Китая, и западных государств о том, как остановить поставку компонентов и товаров двойного назначения для России", – подчеркнул политолог.
Что означает ослабление России
Китайские банки в это время уже начали фактически отказываться принимать платежи от российских компаний. Единый китайский банк, который еще может это делать, расположен в Шанхае.
С другой стороны – между Россией и Китаем есть соглашение об экономическом и торгово-экономическом сотрудничестве. Вряд ли это все можно остановить.
"Конечно, есть "скрытые" компоненты, которые Россия с Китаем фактически используют для вооружения. Здесь очень сложно остановить все сразу. И, видимо, Соединенные Штаты на это не делают акцент, не делают ставку", – предположил Семенюк.
В то же время США понимают, что ослабление России – значит остановить логистику компонентов и товаров, которые помогают производить все новое и новое оружие.
Сотрудничество России и Китая
- Российский металлургический гигант "Норникель" планирует построить новый завод в КНР. Все из-за санкций против российских цветных металлов.
- В Китае останавливается российское грузовое судно, которое связано с поставками оружия из КНДР в Россию. Так на якоре с февраля 2024-го года в китайском порту стоит российский корабль "Ангара".
- Тем временем Москва продолжает налаживать отношения с КНР. Россия решила поставлять китайцам газ на 28% дешевле, чем в Европу.