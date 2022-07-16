Промышленность США не успевает по заказам оружия для Украины, – Краев

Президент Америки Джо Байден уехал с визитом в ряд стран Востока. Он обсудил с лидерами государств вопросы энергоресурсов, увеличение поставок в Европу, но один ключевой вопрос – вопрос оружия для Украины, но советских образцов.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев для 24 канала рассказал, что запасы Пентагона не иссякают. США пытаются как можно быстрее закрыть потребности Украины.

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"Я не считаю, что запасы Пентагона иссякают. Американцы чувствуют, что их промышленность не успевает по заказам Украины. Иллюстративный пример – это все-таки Javelin, которых мы имели уже со времени полномасштабной войны примерно 6, 5 тысяч. Наш следующий заказ еще на 7 тысяч, но у американцев их осталось примерно 4 тысячи. В год они могут производить до 1,5 тысячи. Мы понимаем, что фактически разоряем весь Пентагон, но дело не только в этом», – рассказал Краев.

Экономическая выгода для союзников США

По словам эксперта, американцы понимают, что так или иначе, но украинцы могут использовать советские образцы вооружения. Поэтому стараются как можно быстрее поставить их для Украины. Это также проще, чем ждать, пока они сделают больше современного оружия.

"Вопрос в том, чтобы наиболее оперативно закрыть наши потребности имеющимся вооружением. Кроме того, есть еще определенная экономическая выгода. Мы увидели, что страны, передавшие Украине советское оружие или просто устаревшее, сразу ставят новые заказы для Америки в поставке самого современного вооружения", – сказал Краев.

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Он добавил, что снабжение Украины оружием позволяет американцам также улучшать и усиливать защиту своих союзников и получать новые контракты на современное вооружение. Эксперт объяснил, что здесь абсолютно работает принцип win-win – когда выиграют все стороны. Для Украины эти действия США означают большее оружие.

Обратите внимание – Александр Краев о поставках Украине советского оружия: смотрите видео