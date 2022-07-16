Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв для 24 каналу розповів, що запаси Пентагону не вичерпуються. США намагаються якнайшвидше закрити потреби України.

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"Я не вважаю, що запаси Пентагону вичерпуються. Американці відчувають, що їхня промисловість не встигає за замовленнями України. Ілюстративний приклад – це все-таки Javelin, яких ми мали вже з часу повномасштабної війни приблизно 6, 5 тисяч. Наше наступне замовлення ще на 7 тисяч, але в американців їх залишилось приблизно 4 тисячі. На рік вони можуть виготовляти до 1, 5 тисячі. Ми розуміємо, що фактично розоряємо весь Пентагон, але річ не тільки в цьому", – розповів Краєв.

Економічна вигода для союзників США

За словами експерта, американці розуміють, що так чи інакше, але українці вміють ефективно використовувати радянські зразки озброєння. Через це намагаються якомога швидше поставити їх для України. Це також простіше, ніж чекати поки вони зроблять більше сучасної зброї.

"Питання в тому, щоб найоперативніше закрити наші потреби наявним озброєнням. Крім того, є ще певна економічна вигода. Ми побачили, що країни, які передали Україні радянську зброю або просто застарілу, вони одразу ставлять нові замовлення для Америки у постачанні найсучаснішого озброєння", – сказав Краєв.

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Він додав, що постачання Україні зброї дозволяє американцям також покращувати й посилювати захист своїх союзників та отримувати нові контракти на сучасніше озброєння. Експерт пояснив, що тут абсолютно працює принцип win-win – коли від ситуації виграють всі сторони. Для України ці дії США означають більше зброї.

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