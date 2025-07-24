"Им нужен бандит": почему США не хотят уничтожить Россию
- США не выгодно уничтожение России, поскольку это лишит их рычагов давления на Европу, считает политтехнолог.
- Тарас Загородний отметил, что такая политика США существует еще со времен российской империи.
США не выгодно уничтожение России. В частности, из-за того, что без "бандита" в виде россиян у Штатов нет рычагов давления на Европу.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Тарас Загородний. По его словам, американцы придерживаются такой политики еще со времен российской империи.
Читайте также В Белом доме рассказали, как Трамп принимает решение о введении санкций против России
Политика США относительно России
Тарас Загородний предположил, что, например, если предприниматель открывает бизнес, то сразу приходит бандит и просит 50%. А охранная фирма просит 40%, чтобы спасти.
Ты платишь 40%, думая, что это разные люди. А из тех 40% оплачивается бандит, который создает спрос на услуги охранной фирмы. Этот предприниматель – это Европа. Бандит – это Россия. А США – это фирма, которая предоставляет охранные услуги. Потому что без бандита нет охранных услуг, то есть рычагов давления на европейцев,
– объяснил политтехнолог.
Это не новая история. Это политика Штатов еще со времен российской империи. Однако американцы не смогли спасти Советский Союз. А сейчас Россия в значительно худшей ситуации, чем в свое время СССР.
К слову, политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий предположил, как Дональд Трамп может загнать Владимира Путина в тупик. По его мнению, прежде всего важно принять санкционные ограничения против Китая.