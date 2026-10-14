Тишина перед ударом: почему украинская ПВО так и не увидила, что надвигается

Во время последних атак по Киеву Украина не получила от США своевременных предупреждений о запусках ракет. В качестве официальной причины назвали плохую погоду, однако эксперты усматривают в этом политическую ангажированность.

Как рассказал в эфире 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап, для раннего предупреждения об угрозе используется американская космическая система SBIRS. Она способна отслеживать мощные инфракрасные вспышки от двигателей еще до отрыва ракеты от земли. Однако во время последних ударов таких сообщений не поступало.

Почему система не сработала?

Эксперт пояснил, что украинские радиолокационные станции ограничены линией радиогоризонта. Вражеские пусковые комплексы "Искандер", а также системы С-300 и С-400 расположены ниже этого уровня, поэтому локаторы фиксируют цель только тогда, когда она уже поднялась над горизонтом. Это оставляет украинской ПВО критически мало времени на реагирование.

Для раннего предупреждения используется космическая разведка, в частности американская система SBIRS, которая отслеживает мощные инфракрасные вспышки от двигателей еще до отрыва ракеты от земли. Однако во время последних ударов оповещений не поступало.

Сейчас таких сообщений не было. И когда украинские военные запросили информацию о том, что данных из системы SBIRS нет, им ответили о плохой погоде и видимости,

– говорит Криволап.

Эксперт подчеркнул, что хотя атмосферные явления действительно могут частично ослаблять инфракрасный сигнал для датчиков, полное отсутствие фиксации запусков маловероятно, тем более во время трех разных волн атак при различной погоде.

Американцы демонстрируют всему миру свою ненадежность, свою политическую ангажированность, которая влияет на военные действия. Так быть не должно, в принципе, и это не партнерские отношения, – подытожил Константин Криволап.

Что предшествовало

Мы уже писали, что сбои в системе оповещения случались и раньше. Как отмечал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, россияне могли найти "лазейку"в системе противоракетного наблюдения из-за специфики ракет С-400. В то же время в СМИ появлялась информация, что администрация Трампа угрожала прекратить предоставление разведданных, если Украина не перестанет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.