Як розповів в ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап, для раннього попередження про загрозу використовується американська космічна система SBIRS. Вона здатна відстежувати потужні інфрачервоні спалахи від двигунів ще до відриву ракети від землі. Проте під час останніх ударів таких повідомлень не надходило.

Чому система не спрацювала?

Експерт пояснив, що українські радіолокаційні станції обмежені лінією радіогоризонту. Ворожі пускові комплекси "Іскандер", а також системи С-300 та С-400 розташовані нижче цього рівня, тому локатори фіксують ціль лише тоді, коли вона вже піднялася над горизонтом. Це залишає українській ППО критично мало часу на реагування.

Для раннього попередження використовується космічна розвідка, зокрема американська система SBIRS, яка відстежує потужні інфрачервоні спалахи від двигунів ще до відриву ракети від землі. Проте під час останніх ударів сповіщень не надходило.

Зараз таких повідомлень не було. І коли українські військові зробили запит щодо відсутності інформації із системи SBIRS, їм відповіли про погану погоду та видимість,

– каже Криволап.

Експерт підкреслив, що хоча атмосферні явища дійсно можуть частково послаблювати інфрачервоний сигнал для сенсорів, повна відсутність фіксації пусків є малоймовірною, тим паче під час трьох різних хвиль атак за різної погоди.

Американці показують всьому світу свою ненадійність, свою таку політичну заангажованість, яка впливає на військові дії. Так не повинно бути, в принципі, і це не партнерські відносини, – підсумував Костянтин Криволап.

Що передувало

Ми вже писали, що збої в системі оповіщення траплялися і раніше. Як зазначав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, росіяни могли знайти "шпарину" у системі протиракетного спостереження завдяки специфіці ракет С-400. Водночас у ЗМІ з'являлася інформація, що адміністрація Трампа погрожувала припинити надання розвідданих, якщо Україна не перестане бити по російських нафтопереробних заводах.