Единственная причина, почему США по-разному помогают Украине и Израилю

Наблюдаю за дискуссией у нас на тему "Почему США Украине помогают так, а Израилю по-другому". Это дискуссия на линии "ценности vs реальная политика" или "свои (Израиль)/чужие (Украина)".

Разные виды помощи

Для чего усложнять, когда на все можно взглянуть через призму ядерного оружия?

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В США совершенно разные ситуации по линии Украина – Московия и Израиль – Иран из-за того что с одной стороны агрессор с ядерным оружием, а с другой – партнер с ядерным оружием. И там, и там надо искать оптимум как помогать.

Однако в нашем случае надо помогать так, чтобы переложить ответственность за возможное нарушение ядерного табу на Московию. А в случае Израиля помогать так, чтобы остановить виток эскалации, который гипотетически может привести к нарушению ядерного табу партнером.

Первое вынуждает к осторожности (к сожалению, со всеми негативными последствиями для нас), а второе вынуждает к большему вовлечению с самого начала.

В общем это хороший пример, когда выбрав неправильную рамку – в этом случае "ценности vs реальная политика" или "свои/чужие", можно очень отдалиться от объяснения динамики дел. Задача же науки это объяснять так как есть, при минимуме ресурсов.

Замечу, я не оправдываю подход США в отношении нас. Мне он противен. Я скорее объясняю почему все так, а не иначе.