Почему Суровикина заменили Герасимовым: российский оппозиционер предположил, изменит ли это ситуацию

Замена Суровикина на Герасимова не изменит ситуацию на фронте. России неоткуда взять дополнительные ресурсы и возможности.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Шойгу "снизил" Суровикина и назначил нового командующего вторжением в Украину.

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Причины смены Суровикина на Герасимова

Гудков отметил, что есть несколько причин смены Суровикина на Герасимова. Первая из них военная, потому что когда Путин назначал Суровикина, то он сломал вертикаль власти в армии. Армией должен руководить начальник генштаба, а не его заместитель, иначе наступает паралич в управлении армией.

Они поиграли в эту историю, поняли, что это только усугубило ситуацию, и сейчас пытаются отыграть назад. Это одна причина. Вторая причина – надо дать "по шапке" Пригожину, потому что он ведет себя не по образу, не по статусу,

– заметил российский оппозиционный политик.

Он добавил, что Пригожин позволял себе оскорблять администрацию президента, генералов. Поэтому Путин воспользовался принципом "разделяй и властвуй". Он показал, кто здесь главный, сделав очередную рокировку в руководстве армии.

Гудков предположил, изменит ли ситуацию смена Суровикина на Герасимова: смотрите видео

Украина стала лучше, чем год назад, а Россия – хуже

По словам российского оппозиционного политика, Герасимов уже командовал вторжением в самом начале и своих военных талантов не показал. Сейчас будут новые попытки, но в России не прибавилось ресурсов, не прибавилось возможностей, их негде взять.

"Украина более подготовлена. Впереди много международных встреч, военных, Мюнхенская конференция по безопасности. Я думаю, что визит Зеленского в США был очень знаковым, важным, не только символическим, но и практическим визитом, который показал готовность США поддерживать Зеленского", - подчеркнул Зеленский. Гудков.

Как он отметил, после этого даже нейтральные европейские страны начали демонстрировать свою поддержку Украине. Украина стала лучше, чем год назад, Россия наоборот – хуже.

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