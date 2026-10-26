Дональд Трамп не сможет бесконечно ослаблять санкции против России в отношении импорта дизельного топлива. Этому помешают жесткие ограничения Евросоюза и нехватка свободного топлива в России из-за украинских ударов.

В эфире 24 Канала директор Центра наступательных стратегий Евгений Костогрызов заявил, что возможности США по уступкам ограничиваются позицией союзников и логистикой. Даже при желании упростить ввоз нефтепродуктов для внутреннего рынка Белый дом потерпит неудачу без согласия Европейского Союза и Великобритании. Тем более удары по российской инфраструктуре уже существенно сократили свободные объемы российского топлива.

Логистика и нехватка топлива в России

По словам эксперта, первым препятствием является запрет европейских партнеров на страхование судов и их обслуживание в портах, что затрудняет морскую доставку. Второй существенной проблемой остается само состояние энергетического сектора России.

Наши удары по российской энергетической и портовой инфраструктуре дают о себе знать. Если посмотреть на графики свободного дизельного топлива, которое не используется российской промышленностью, там будут не очень значительные цифры,

– подчеркнул Евгений Костогрызов.

Политическая ситуация в США

Анализируя действия окружения Дональда Трампа, гость эфира отметил, что американская сторона стремится заработать на совместных инфраструктурных проектах. В то же время попытки реализовать стратегию "отрыва России от Китая" не дают результатов.

Эксперт обратил внимание на то, что рейтинг Трампа снизился до 30% из-за войны против Ирана и роста цен на топливо в США. Политическая поляризация в стране достигла самого высокого уровня за последние 150 лет, а поражение республиканцев на промежуточных выборах может грозить Белому дому процедурой импичмента.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может рассмотреть в ослабление ограничений в отношении российского производства удобрений и связанных с ним компаний.