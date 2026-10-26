"Є 2 головні перепони": експерт пояснив, чому Трамп не зможе безмежно знімати санкції з Росії

У ефірі 24 Каналу директор Центру наступальних стратегій Євген Костогризов заявив, що потенціал поступливості США впирається в позицію союзників та логістику. Навіть за бажання спростити ввезення нафтопродуктів для внутрішнього ринку Білий дім зазнає невдачі без згоди Європейського Союзу та Великої Британії. Тим паче удари по російській інфраструктурі вже суттєво зменшили вільні обсяги російського пального.

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Логістика та брак пального у Росії

За словами експерта, першою перепоною є заборона європейських партнерів на страхування суден і їхнє обслуговування в портах, що ускладнює морську доставку. Другою суттєвою проблемою залишається сам стан енергетичного сектору Росії.

Наші удари по російській енергетичній інфраструктурі та портовій інфраструктурі дають про себе знати. Якщо подивитися на графіки вільного дизелю, який не використовується російською промисловістю, там будуть не дуже суттєві цифри– підкреслив Євген Костогризов.

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Політична ситуація в США

Аналізуючи дії оточення Дональда Трампа, гість ефіру зауважив, що американська сторона прагне заробити на спільних інфраструктурних проєктах. Водночас спроби реалізувати стратегію "відриву Росії від Китаю" не дають результатів.

Експерт звернув увагу на те, що рейтинг Трампа знизився до 30% через війну проти Ірану та зростання цін на пальне в США. Політична поляризація в країні досягла найвищого рівня за останні 150 років, а поразка республіканців на проміжних виборах може загрожувати Білому дому процедурою імпічменту.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон може розглянути послаблення обмежень щодо російського виробництва добрив та пов'язаних з ним компаній.