Почему Ту-95 несут все меньше ракет: Свитан назвал перечень причин

Раньше один российский бомбардировщик Ту-95 нес более восьми ракет, сейчас – лишь одну. Есть три возможных причины, почему судно берет на борт все меньше ракет.

Россияне столкнулись с настоящими проблемами или снова хитрят. Подробнее 24 Каналу объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Первая причина

С начала конструирования планер Ту-95 не предназначен для подвеса тяжелых ракет на пол крыла. Бомбардировщик строили как судно, которое может нести 6 ракет в барабане. Говорится о Х-55 и Х-555.

Впоследствии россияне решили запускать с Ту-95 ракеты Х-101, но они не помещаются в барабан. Поэтому бомбардировщик модернизировали на Таганрогском заводе, чтобы эти ракеты можно было подвесить.

Но не рассчитанный режим полета, вероятнее всего, привел к конструктивным изменениям в планере Ту-95. Грубо говоря, начало ломаться крыло после подвешивания многих ракет,

– предположил Роман Свитан.

Учитывая такую проблему, россияне уменьшили количество ракет до 4, потом – до 2, а теперь – до 1.

Вторая и третья причины

Уменьшение количества ракет на борту Ту-95 может быть также связано с тренировкой или обучением летного состава. Российское командование, предположительно, проверяет технику пилотирования некоторых летчиков. То есть пилоты выполняют вроде бы учебно-тренировочные или контрольные полеты, но с боевым применением одновременно.

То есть совмещают. Поскольку полет на Ту-95 является довольно дорогим удовольствием. За один вылет в судно входит более одной железнодорожной цистерны авиационного керосина. А в Ту-160, кстати, три таких цистерны, поэтому они их не используют. Это слишком дорого,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Также российское руководство может пытаться выдать летному составу удостоверение УБД – участника боевых действий. Если выполнять определенные боевые задачи, у российских летчиков есть возможность получить дополнительные "презенты".