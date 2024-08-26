Тысячи чеченцев не хотят воевать за Путина: глава правительства Ичкерии объяснил причину

В Курской области украинские военные взяли в плен кадыровцев. В то же время чеченцы, которые впоследствии будут заниматься освобождением Ичкерии от российского режима, отказываются воевать против украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал глава правительства Ичкерии в эмиграции Ахмед Закаев. По его словам, есть целая программа, которая проводится совместно с руководством Украины, чтобы чеченцы становились на сторону Украины.

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"Мы такую работу проводили и проводим с ними. Те, кто не запятнаны чеченской, украинской кровью – это чеченцы, которых мы в свое время будем привлекать для деоккупации нашей страны, восстановления нашей государственности", – сказал он.

Правительство Ичкерии проводит программу вместе с Украиной

Ахмед Закаев отметил, что есть те, кому не место в чеченском сообществе, которые должны быть наказаны за свои преступления. Но есть сотни, тысячи людей, с которыми работают и призывают их становиться на сторону Украины. Это удавалось сделать не только относительно Курской области.

Мы это делаем вместе с руководством Украины. Есть целая программа, чтобы люди переходили на сторону украинцев. Мы, со своей стороны, проводим с ними обязательную работу, убеждаем этих молодых людей, что становиться на сторону украинцев – это не предательство. Это уйти от возможных преступных действий, к которым их обязывает российская империя и оккупационные структуры,

– объяснил он.