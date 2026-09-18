Глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец рассказала "24 Каналу" о настоящих мотивах снятия электронного устройства контроля с фигуранта. По ее мнению, юридический ход с медицинским заключением – лишь первый шаг в реализации гораздо более масштабного плана.

Почему версия о браслете выглядит цинично

Богуславец подчеркнула, что версия об угрозе жизни из-за браслета выглядит откровенно цинично на фоне других громких дел. В то время как другие фигуранты годами носят устройства без вреда для здоровья, защита Ермака нашла способ обойти эту обязанность.

Напомним. Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет с Андрея Ермака из-за медицинского заключения об угрозе его здоровью. При этом суд продлил на 60 дней другие процессуальные обязательства, в частности запрет покидать определенные населенные пункты и требование сдать загранпаспорта.

"Я уверена, что этот браслет снимают, потому что Ермак понимает, что он может вернуться в СИЗО. И он готовит пути бегства из страны. Вот и все", – подчеркнула глава Антикоррупционного центра "Межа".

Эксперт отметила, что версия о желании тайно передвигаться по Украине не является убедительной, ведь браслет и раньше позволял ему ездить по регионам и проводить закрытые встречи.

Глава Антикоррупционного центра "Межа" о деле Ермака: видео

Что грозит Ермаку и почему это связывают с побегом

По словам Богуславец, правоохранительные органы сейчас разрабатывают юридические инструменты для признания залогов, внесенных за высокопоставленных чиновников, незаконными активами с последующей их конфискацией. Если залог в размере 140 миллионов гривен будет отменен, Ермак рискует вновь оказаться под стражей.

Без этого браслета, который показывает полиции, пограничникам и НАБУ, где ты находишься, будет легче добраться до границы. Он может явиться в суд, а затем вечером доехать без электронного браслета до границы и благодаря "правильной" коммуникации с пограничниками добиться того, чтобы его выпустили из страны,

– резюмировала Мартина Богуславец.

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