Данилов ответил на упреки о нехватке вооружения

Уже больше 5 месяцев Украина героически борется с российскими оккупантами, которые пришли на нашу землю убивать и захватывать территории. Однако нередко можно услышать, что у украинских защитников слишком мало оружия, чтобы защищать родную землю.

Эти слова на 24 канале эмоционально прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что ВСУ максимально отвечают и дают отпор оккупантам по мере того, что имеют в арсенале.

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Это – наши общие последствия

Данилов согласился, что у Украины нет 100-процентного обеспечения тем оружием, которое ей нужно, поэтому на том или ином участке фронта действительно может не быть чего-то.

Это – последствия нашего общего 30-летнего безрассудного поведения, когда мы ожидали, то ли слева, то ли справа, то ли россии, то ли Европу, вместо того, чтобы строить собственный дом,

– считает он.

"Это последствия правления всех наших президентов, которые избирались к власти и обещали, что будут защищать и защищать, а когда приходили к власти, кроме того, что гребли по своим карманам и карманам братьев, зятей и кумовьев, больше ничем не занимались", – добавил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что понимает всех, у кого болит, и заверил, что и ему болит так же. Но, по его мнению, всем нужно понимать, что эта ситуация – это наши общие последствия того, что мы закрывали глаза, и не обращали внимания на то, как кто подписывал Минские соглашения, кто продавал оружие и тому подобное.

В феврале в Украину никто не верил

Алексей Данилов вспомнил, что в начале полномасштабной войны у Украины не было ничего, кроме советской артиллерии 122-го и 150-го калибров. В то же время партнеры, которые сегодня нам помогают, тогда в Украину не верили.

"Никто не верил, что через 5 – 6 дней не упадет Киев, не произойдут те или иные события", – констатировал секретарь СНБО.

Он рассказал, что начиная с ноября прошлого года, имел очень много встреч, на которых все считали и говорили то же – у Украины не будет возможности выдержать российское нашествие. Ответ, по его словам, был прост: "Помогите нам оружием, и мы самостоятельно справимся с этим врагом".

Следовательно, первые 2-3 недели полномасштабной войны нашему государству пришлось доказывать, что оно способно даже с голыми руками стоять против агрессора.

Сменилось оружие – изменилась война

Также Данилов напомнил, что зимой, еще до полномасштабного вторжения, на устах у украинцев было только 3 наименования – противотанковые "Джавелины" и NLAW и более мощные "Стингеры".

Больше помощи у нас не было, и мы вынуждены были с голыми руками идти и грызть эту мерзость, которая пришла на нашу землю,

– сказал он.

Сегодня ситуация изменилась. Сегодня мы имеем больше оружия и знаем другие названия M777, HIMARS, "Крабы" и многое другое. "У нас изменился сленг, и с изменением этого сленга меняется и война", – отметил Данилов.

Однако и этого еще недостаточно. По мнению секретаря СНБО, перелома и войны еще не было, и хребет россии мы еще не сломали. Причина в том, что у оккупантов до сих пор очень много оружия, в том числе артиллерии.

Полный стрим Дарии Кудимовой с Алексеем Даниловым на 24 канале: смотрите видео

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