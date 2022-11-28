Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что сильные общины являются народной линией обороны.

К теме Враг укрепляется на Юге, Россия готовится к ракетному удару: хронология 278 дня войны

"Децентрализация и активность общин – тайные составляющие рецепта украинской победы. Максимальная самостоятельность в принятии решений, инициативность и ответственность подесятерят оборонно-наступательный потенциал Сил обороны и национальную устойчивость", – написал Данилов.

Освобождение территорий

Россияне сосредоточились на содержании Луганской области. Однако ВСУ медленно освобождают территорию. Об этом рассказал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Учитывая количество врага, погодные условия, могу сказать, что ребята прямо там героически продвигаются. Каждый освобожденный метр Луганской области дается очень тяжело, – сообщил председатель ОВА.

Обратите внимание – что происходит на Юге Украины: смотрите видео

Потери российских оккупантов: последние новости