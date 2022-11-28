Про це написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він наголосив, що сильні громади є народною лінією оборони.

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"Децентралізація й активність громад – таємні складові рецепту української перемоги. Максимальна самостійність щодо ухвалення рішень, ініціативність і відповідальність подесятерять оборонно-наступальний потенціал Сил оборони та національну стійкість", – написав Данілов.

Звільнення територій

Росіяни зосередилися на утриманні Луганської області. Проте ЗСУ повільно звільняють територію. Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Враховуючи кількість ворога, погодні умови, можу сказати, що хлопці просто там героїчно просуваються. Кожен звільнений метр Луганської області дається дуже-дуже важко, – повідомив голова ОВА.

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