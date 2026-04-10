Эксперт по энергетике назвал основную причину возвращения к отключениям света
- Украина вернулась к графикам отключения света из-за облачной погоды и решения регулятора НКРЭКУ.
- Снижение цен на электроэнергию остановило газовую когенерацию и ограничило импорт электроэнергии.
Украина вернулась к графикам отключения света. Одна из причин – облачная погода. Поэтому солнечные электростанции не выдают ту мощность, которая была. Также на это повлиял регулятор НКРЭКУ.
Эксперт по энергетике Владимир Омельченко объяснил 24 Каналу, что там снизили цены на электроэнергию, в результате чего остановилось значительное количество газовой когенерации. Кроме того, резко ограничился импорт электрической энергии.
"В основном мы перешли к графикам отключений, которых не было, из-за этого регуляторного решения. Поэтому мне кажется, что такое решение НКРЕКП – это основная причина, почему мы сейчас вернулись к графикам отключений. Почему такое решение было принято? Мне неизвестно", – отметил он.
Обратите внимание! Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий объяснил, почему в Украине снова графики отключений. Дело в том, что регулятор НКРЭКУ снизил цену на электроэнергию. Поэтому газовая генерация и европейский импорт не имеют возможности работать безубыточно. Промышленность должна платить втрое больше за дизель-генераторы. А это способствует углублению энергетического кризиса в Украине.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
В пятницу, 10 апреля, в Украине снова будут выключать свет. Во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей).
В ДТЭК ответили, почему снова отключают свет. Там отметили, что выключают свет по графикам из-за сложной ситуации в энергосистеме. По состоянию на сейчас ключевым фактором называют именно ухудшение погоды.
В компании объяснили, что похолодание увеличивает потребление, и падает генерация от солнечных станций. Вследствие облачной погоды они производят значительно меньше электроэнергии. Поэтому энергосистема теряет часть дневного ресурса, который обычно помогает балансировать нагрузку.