Эксперт по энергетике назвал основную причину возвращения к отключениям света

Украина вернулась к графикам отключения света. Одна из причин – облачная погода. Поэтому солнечные электростанции не выдают ту мощность, которая была. Также на это повлиял регулятор НКРЭКУ.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко объяснил 24 Каналу, что там снизили цены на электроэнергию, в результате чего остановилось значительное количество газовой когенерации. Кроме того, резко ограничился импорт электрической энергии.

"В основном мы перешли к графикам отключений, которых не было, из-за этого регуляторного решения. Поэтому мне кажется, что такое решение НКРЕКП – это основная причина, почему мы сейчас вернулись к графикам отключений. Почему такое решение было принято? Мне неизвестно", – отметил он.

Обратите внимание! Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий объяснил, почему в Украине снова графики отключений. Дело в том, что регулятор НКРЭКУ снизил цену на электроэнергию. Поэтому газовая генерация и европейский импорт не имеют возможности работать безубыточно. Промышленность должна платить втрое больше за дизель-генераторы. А это способствует углублению энергетического кризиса в Украине.

