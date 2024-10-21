Почему Украина заботится о пленных, когда Россия убивает наших

Почему украинцы хорошо относятся к своим врагам в плену? Я регулярно посещаю лагерь для российских военнопленных с 2022 года и вижу, что гуманное отношение – не просто слова. У них есть чистые теплые помещения, регулярное калорийное питание, медицинская помощь.

Причина разного отношения к пленным в России и Украине

В отличие от наших военнослужащих и гражданских в неволе, россияне получают витамины, посылки, возможность позвонить домой. Почему мы относимся к этим присланным на нашу землю Кремлем людям так гуманно? Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Простой ответ: потому что мы другие. Потому что мы – европейское государство, которое придерживается подписанных обязательств. Потому что именно благодаря тому, что наши партнеры и союзники видят различия в обращении с пленными, они понимают, что нам нужно помогать. В конце концов, мы и воюем, среди прочего, также за возможность иметь это отличие. Мы сохраняем жизнь и здоровье пленных с целью обменять их как можно быстрее на наших защитников и защитниц.

Именно благодаря этому обменному фонду Координационный штаб под руководством Кирилла Буданова осуществил уже 58 обменов и вернул домой 3767 человек: военных и гражданских, мужчин и женщин, украинцев и иностранцев. В Женевских конвенциях обмены пленными до завершения боевых действий не предусмотрены.

Мир, где каждая жизнь может иметь ценность, против мира, где заградительные отряды и "обнуление", пропаганда и культ смерти.

Мы презираем наших врагов, но мы придерживаемся своих международных обязательств. В середине XX века это были как джентльменские соглашения между странами, только что прошедшими кровавую Вторую мировую. Мандат проверять соблюдение условий получил Международный Красный Крест.

Однако для стороны, которая не придерживается обязательств, не было предусмотрено никаких наказаний. Считалось понятным, что все страны будут беспокоиться о судьбе своих пленных военных. Именно поэтому в Женевских конвенциях не рассматривают обращение с гражданскими: они не могут быть лишенными свободы при любых условиях. Хотя российское нападение показало, что это не так.

Какое будущее у Женевских конвенций?

Это были договоренности сторон, которые понимали жестокость войны: солдаты, которые не могут больше воевать, должны быть защищены. Каждый гражданин, сохранив жизнь и здоровье, в мирное время может создать добавленную стоимость: развить бизнес, написать картину или книгу, выпекать хлеб... Однако для тоталитарного государства ценность отдельной жизни не стоит ничего, если это не жизнь самого диктатора и приближенной к нему горстки марионеток.

Конвенции подписывают после войн, но последующие войны показывают их бессилие.

Международный комитет Красного Креста не получает доступа к более чем 150 местам содержания украинских граждан на территории страны-агрессора и ВОТ Украины, однако не спешит обнародовать этот факт. Забюрократизированные международные структуры очень медленно меняют свой подход, хотя в Координационном штабе предлагают им всестороннюю помощь и содействие.

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Некоторые пункты Женевских конвенций выглядят устаревшими не только из-за формулировок и современного опыта, но и из-за развития техники и технологий. К примеру, в текстах говорится о связи между пленными и их близкими только с помощью бумажных писем. Хотя сейчас такой способ общения отнимает слишком много времени: некоторые письма идут через международных посредников к адресатам более полугода, невозможно проверить их получение и тому подобное.

Следует также предусмотреть ответственность стороны-подписанта за невыполнение своих обязательств. По крайней мере, Международный комитет Красного Креста должен был бы объявлять о вопиющих случаях несоблюдения Женевских конвенций. Это стало бы еще одним средством давления на нарушителя, чтобы мировое сообщество не могло больше игнорировать этот факт.

Женевские конвенции очевидно требуют изменений, но и в существующем виде являются действенными, следует только требовать их выполнения и организовывать экономическое, политическое, дипломатическое, медийное давление на страну-агрессора, потому что от этого зависит жизнь и здоровье наших соотечественников.