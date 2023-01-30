Откуда в обществе возникают споры о свете у соседа и кто больше украинец

Во время долгой войны – а у нас долгая война – одним из ключевых кризисов является кризис социального напряжения. Оно может измеряться примитивной формулой "усталость+недоверие=напряжение".

Работать и страдать все должны одинаково

Усталость напрямую зависит от ситуации на фронте. Даже не от протяженности конфликта. Есть прогресс, есть победы – усталость спадает, а вместе с ней падает и напряжение.

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Когда нет побед и даже нет поражений, усталость растет. Потому что победы дают надежду, а надежда сильнее всего.

Недоверие, как и усталость, – понятие относительное и не измеряемое "недоверомером". Ключевым понятием в понимании недоверия есть понятие справедливости, которое у каждого разное. Общий принцип у большинства людей прост: в одной лодке все должны и работать, и, что самое главное, страдать все одинаково.

Отсюда и идут жалобы на тех, у кого есть свет от тех, у кого нет, отсюда и споры о том, кто больше украинец, среди выехавших и кто остался, отсюда же и реакция на Колю Тищенко в Таиланде. Мы можем относиться к этому сколь угодно, но это есть. Мы устали и злы.

Система ломается под давлением напряжения

Напряжение будет расти и будет спадать. Но уже сейчас я вижу даже по себе, что количество бесящих меня вещей резко возросло, и действия идиотов вроде Тищенко не помогают мне успокоиться. Я не думаю, что ошибусь, если скажу, что напряжение в обществе есть.

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И так же как под избыточным весом первыми ломаются слабые кости в организме, так и в стране под давлением напряжение рвет там, где слабо. А слабо в парламенте, слабо в судах, слабо в чиновничьем аппарате, слабо среди советских генералов и советской системы институтов, периодически выдающих себя за современные и современные. Оттуда приходит боль, и там ломается скелет.

Мы можем и должны усиливать организм страны уже сейчас. Укреплять слабое, формировать новое, улучшать и строить. Нельзя откладывать все на "после победы". Мы заслужили новую Украину. Действительно заслужили.