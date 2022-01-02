Почему украинцы выбирают для отдыха "Остров Афродиты": интересные факты и популярные города

До пандемии коронавирусной инфекции около 100 тысяч украинцев ежегодно посещали Кипр. В Министерстве туризма Кипра предполагают, что в 2021 году общее количество туристов из Украины будет примерно таким же.

В ведомстве планируют инвестировать в развитие украинского туристического рынка, поскольку он "имеет немалый потенциал". В интервью сайту 24 канала министр туризма Кипра Саввас Пердиос рассказал, почему украинцам нравится отдыхать на "острове Афродиты", а также назвал самые популярные города среди наших соотечественников.

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Что нужно знать о Кипре

Островное государство на востоке Средиземного моря. Столица – Никосия. Валюта – евро. Официальные языки – греческий и турецкий. Однако большинство киприотов свободно владеют английским, ведь до 1960 года Кипр был британской колонией. С 2004-го Кипр является полноправным членом Европейского Союза.

Особенности острова и популярные города

: согласно древнегреческой легенде, именно на берег Кипра из морской пучины вышла греческая богиня красоты Афродита. Поэтому страну и называют "островом Афродиты".

Перелет в Кипр из Украины прямым рейсом в среднем занимает два с половиной часа. Людей привлекают пляжи, солнце, море. Эксперты Европейского агентства по вопросам окружающей среды ежегодно оценивают качество воды в странах ЕС. По результатам исследований, мы стали первыми в Европе,

– отметил Пердиос.

По словам главы ведомства, Фамагуста и Ларнака – самые популярные города для отдыха среди путешественников из Украины.

В этом году многие туристы отдыхали и в Пафосе (городе на юго-западе Кипра – 24 канал). Стоит сказать, что в 2021 году изменился тип туристов. Раньше в Кипр ездили преимущественно семьи с детьми. Сейчас же на острове отдыхают более молодые пары, которые хотят познакомиться с местной кулинарией, культурой и природой,

– добавил министр туризма Кипра.

Саввас Пердиос объяснил, что туристов Кипр привлекает своими пляжами, солнцем и морем / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Важно Кипр изменил условия въезда в страну из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон"

Условия въезда

Европейский Союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка". Сейчас окончательное решение относительно того, пускать ли украинских туристов, каждая страна принимает отдельно.

До распространения COVID-штамма "Омикрон" у иностранцев при въезде на Кипр просили показать сертификат вакцинации или справку о выздоровлении от коронавируса в течение последних шести месяцев. В этом случае дополнительные тесты не нужно было делать.

Невакцинированным туристам же необходимо сделать ПЦР-тест. Если Украина попала в "красную" зону, то ее гражданам стоит сделать два теста – до отправления и по прибытии. Если же Украина находится в "оранжевой" зоне, то необходимо сделать только один тест уже на Кипре,

– подчеркнул Саввас Пердиос.

Европейский Союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Он отметил, что туристам не нужно оплачивать услуги страхования от COVID-19 перед поездкой на остров. Если вы заболеете коронавирусом или будете находиться в близком контакте с больным, то Министерство туризма Кипра оплатит "проживание в карантинных отелях, лекарства, еду, напитки – все, что вам может понадобиться".

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