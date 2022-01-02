У відомстві планують інвестувати у розвиток українського туристичного ринку, оскільки він "має чималий потенціал". В інтерв'ю сайту 24 каналу міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос розповів, чому українцям подобається відпочивати на "Острові Афродіти", а також назвав найпопулярніші міста серед наших співвітчизників.
Читайте В'їзд для українців, карантинні готелі та найкрутіші місця: інтерв'ю з міністром туризму Кіпру
Що потрібно знати про КіпрОстрівна держава на сході Середземного моря. Столиця – Нікосія. Валюта – євро. Офіційні мови – грецька та турецька. Проте більшість кіпріотів вільно володіють англійською, адже до 1960 року Кіпр був британською колонією. З 2004-го Кіпр є повноправним членом Європейського Союзу.
Особливості острова та популярні міста
За словами очільника відомства, Фамагуста та Ларнака – найпопулярніші міста для відпочинку серед мандрівників з України.
Цьогоріч багато туристів відпочивали й у Пафосі (місті на південному заході Кіпру – 24 канал). Варто сказати, що у 2021 році змінився тип туристів. Раніше до Кіпру їздили переважно родини з дітьми. Зараз же на острові відпочивають більш молоді пари, які хочуть познайомитися з місцевою кулінарією, культурою та природою,
– додав міністр туризму Кіпру.
Саввас Пердіос пояснив, що туристів Кіпр приваблює своїми пляжами, сонцем та морем / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Важливо Кіпр змінив умови в'їзду до країни через поширення штаму коронавірусу "Омікрон"
Умови в'їзду
До поширення COVID-штаму "Омікрон" в іноземців при в'їзді на Кіпр просили показати сертифікат вакцинації або довідку про одужання від коронавірусу протягом останніх шести місяців. У цьому випадку додаткові тести не потрібно було робити.
Невакцинованим туристам же необхідно зробити ПЛР-тест. Якщо Україна потрапила до "червоної" зони, то її громадянам варто зробити два тести – до відправлення та після прибуття. Якщо ж Україна перебуває у "помаранчевій" зоні, то необхідно зробити тільки один тест вже на Кіпрі,
– наголосив Саввас Пердіос.
Європейський Союз 9 листопада офіційно виключив Україну із "зеленого списку" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Він наголосив, що туристам не потрібно оплачувати послуги страхування від COVID-19 перед поїздкою на острів. Якщо ви захворієте на коронавірус або перебуватимете у близькому контакті із хворим, то Міністерство туризму Кіпру оплатить "проживання у карантинних готелях, ліки, їжу, напої – все, що вам може знадобитися".
Кіпр неймовірний у будь-яку пору року / Колаж сайту 24 каналу