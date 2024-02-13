Спецоперации ГУР в Энергодаре: почему Украине не удалось взять под контроль ЗАЭС
Источник:УП
Еще в марте 2022 года российские захватчики захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Разведчик Тимур, который возглавляет специальное подразделение "Тимура" ГУР МО объяснил, почему так и не удалось вернуть контроль над Запорожской АЭС.
Также он рассказал, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов лично участвует в операциях на земле и на воде. В то же время для самих украинских разведчиков это дополнительный стресс.
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Задача зайти на ЗАЭС
Как отметил разведчик, освобождение ЗАЭС принадлежало к комплексу задач его подразделения. Они должны были зайти на станцию и удерживать ее. Однако, к сожалению, сделать этого не удалось.
От Энергодара до Скал в сторону Васильевки у нас было где-то 7 высадок. Как следствие, силы, которые тогда перебрасывал противник, чтобы идти на Запорожье, были вынуждены растянуть на береговую зону,
– рассказал он.
По словам Тимура, оккупанты со всех сторон подтянули свои резервы – и артиллерийские установки, и бронетехнику. Когда враг понял, что бойцы собираются проводить мероприятия, то они накопили людей в несколько раз больше, чем было до того.
Хотели, планировали, заходили, отходили, потом с разных сторон заходили. Поймите, это был вопрос логистики. Позади тебя 17 километров и туда ничего не затянешь из бронетехники на плавсредствах,
– подчеркнул разведчик.
Он также добавил, что был значительный риск подрыва Запорожской АЭС, однако эти попытки взятия объекта оказались гораздо сильнее, чем обычно на наземных операциях.
Текущая ситуация на ЗАЭС: кратко
- На днях гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию. Проанализировав ее состояние, он очертил опасность на станции под оккупацией России. По его словам, прежде всего – это окончание срока эксплуатации ядерного топлива в реакторах, а также сокращение технического персонала станции.
- Глава МАГАТЭ добавил, что будет договариваться с Россией о детальной оценке состояния топлива.
- Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко также рассказал, что ситуация на Запорожской атомной электростанции хоть и сохраняется критической, однако является контролируемой, по крайней мере по словам местных жителей. Это связано с тем, что она не работает так, как должна была бы.