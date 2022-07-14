Это гарантия, – политолог объяснил, почему Украине выгоден Уоллес как министр обороны

Украине выгодно, чтобы Бен Уоллес оставался министром обороны Великобритании. Отлично, что он отказался выдвигать кандидатуру на должность премьера.

Об этом 24 канала рассказал украинский политолог Николай Давыдюк. По его словам, если Уоллес останется министром обороны – это гарантия того , что военная позиция Великобритании не изменится, кто бы ни стал новым премьер-министром.

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Давидюк отмечает – если бы Уоллес пошел бы в премьеры и проиграл, то, скорее всего, не остался бы министром обороны. А он очень важен для Украины.

Если бы Уоллес сыграл в политику, то мог бы не стать премьером, а министром обороны уж точно не был бы. Любой, кто победит, не поставит конкурента на ответственный пост. Конечно, могут быть исключения, элитарные договоренности и т.д. Но обычно нет, – отметил Николай Давидюк.

Сейчас одни из лучших шансов возглавить Британию – у бывшего министра финансов Риши Сунака, давно к этому готовившегося. Он одним из первых планово ушел в отставку из-за скандала с Борисом Джонсоном и на следующий же день начал свою кампанию у премьеры. У него все было готово заранее – и программа, и сайт, и видео.

Если Украина у Джонсона и в сердце, и в голове, то как все у Сунака – сложно сказать . Если бы не было Уоллеса – новый премьер мог бы изменить так называемую повестку дня. А так Уоллес остается, что является гарантией проукраинской военной политики в Британии .

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Напомним, Бен Уоллес является действующим министром обороны Великобритании. Еще до начала полномасштабной войны он провозглашал, что Россия является настоящей угрозой. А сейчас он активно поддерживает Украину в борьбе против захватчиков .