Почему в Ингульце красная вода и есть ли в ней угроза людям: РВА Кривого Рога объяснила ситуацию
Источник:Александр Вилкул
В Кривом Роге в результате удара россиян по гидротехническим сооружениям вода в реке Ингулец стала красной. Такой цвет дает составная часть железной руды под названием гематит.
Вода в Ингульце красная временно
Это объяснил глава районной военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он подчеркнул, что никакой опасности красная вода для города и жителей не несет.
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Относительно красного цвета воды в реке Ингулец. Все криворожцы знают, что такой цвет дает составляющая железной руды под названием гематит. Поэтому в нашем городе можно увидеть и красных воробьев, и красных собак. А сейчас – "красную воду",
– отметил Вилкул.
По его словам, отсыпка плотины ведется среди прочего и гематитом. А потому "ничего страшного – через несколько дней после промывки вода будет обычного цвета."Справка. Гематит – это неорганическая составляющая Fe2O3, оксид железа.
Вилкул еще раз подчеркнул, что гематит никаких проблем не несет. В то же время отметил, что водозабор питьевой воды для города делают в другом месте, "где вода не красного цвета, а обычного".
Кратко об обстреле Кривого Рога
- 14 сентября россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога 7 ракет. В результате чего повреждена гидротехническая инфраструктура, в Ингульце начал подниматься уровень воды. Жителей некоторых улиц решили эвакуировать.
- 15 сентября россия снова обстреляла ракетами район гидротехнических сооружений в Кривом Роге. Также были зафиксированы прилеты по инфраструктурным объектам в Кировоградской области.
- После массированных ракетных атак на Кривой Рог уровень воды в реке Ингулец вернулся в норму, подтопление жилых домов ликвидировали.
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